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Казахстан занимает 460 миллионов евро на животноводство

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Международный банк реконструкции и развития выделит Казахстану 460 миллионов евро на развитие животноводства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, передает Tengrinews.kz.

Премьер-министр Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Всемирного банка в реализации проектов в таких сферах, как цифровые технологии, финансы, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, экология, развитие человеческого капитала, малого и среднего бизнеса, а также вопросы минимизации последствий пандемии на экономику Казахстана.

"По итогам переговоров подписано соглашение о займе по программе устойчивого развития животноводства, ориентированного на результат. Документ предусматривает выделение Международным банком реконструкции и развития 460 миллионов евро Казахстану на совершенствование системы ветеринарной службы и учета животных, масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на фермера, а также реализацию политики зеленого роста для сектора мясного животноводства. Срок реализации проекта - 2021-2025 годы", - сообщила пресс-служба премьера.

Подчеркивается, что "представители Всемирного банка дали высокую оценку принимаемым правительством мерам по борьбе с COVID-19, поддержке предпринимательства и продуктивной занятости, что позволило обеспечить выход экономики Казахстана на траекторию роста по итогам 4 месяцев 2021 года". Особо отмечены устойчивые и высокие темпы роста в реальном секторе экономики, повышение доли обрабатывающей промышленности в ВВП страны, а также восстановительная динамика в секторе услуг.

Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, финансов - Ерулан Жамаубаев, национальной экономики - Асет Иргалиев, сельского хозяйства - Сапархан Омаров, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин.

Отмечается, что с 1992 года Всемирный банк профинансировал реализацию в Казахстане свыше 55 государственных проектов по развитию финансов, инфраструктуры, энергетики, АПК, сектора коммунальных услуг, IT и других сфер.


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URL: https://www.vb.kg/401017
Теги:
Казахстан, кредит, сельское хозяйство, животные
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