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Зарылбека Рысалиева лишили депутатского мандата

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на своем заседании 14 мая 2021 года досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Рысалиева Зарылбека Кылычбековича от парламентской фракции "Республика- Ата Журт". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

ЦИК КР постановила прекратить полномочия депутата ЖК КР Рысалиева З.К. в соответствии с пунктами 1, 10 части 2 статьи 79 Конституции Кыргызской Республики, пунктами 1, 5 части 4 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", пунктами 1, 9 части 1, частью 2 статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Рысалиева Зарылбека Кылычбековича признано недействительным.


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URL: https://www.vb.kg/401020
Теги:
Зарылбек Рысалиев, ЦИК, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, лишение мандата
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