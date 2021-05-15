В Кыргызстане почтили память погибших сотрудников МВД

В Кыргызстане ежегодно 15 мая 2021 года отмечают День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Республики и военнослужащих внутренних войск МВД. Так, в центральном аппарате МВД Кыргызской Республики почтили память погибших сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В траурном митинге приняли участие заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Нурбек Абдиев, председатель Совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев, а также начальники Главных управлений и управлений и личный состав МВД, родственники и близкие погибших сотрудников.

"Сотрудники милиции не отступали в трудные времена, добросовестно выполняли свои обязанности до конца и отдали свои жизни за мир и спокойствие нашей страны. Мужество наших отцов и братьев вписано в историю, стало примером для будущих поколений, и их отвага навсегда останется в истории кыргызской милиции. С 1918 по 1991 год в стране погибли 87 сотрудников милиции, а с 1991 года по настоящее время 57 сотрудников милиции, в общей сложности мы потеряли 144 сотрудников ОВД Кыргызской Республики, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Мы собрались отдать память тем, кто исполнил свой служебный долг, кто до конца был верен присяге и отдал самое дорогое – жизнь. Их пример беззаветного служения Отечеству, закону и профессии всегда будет перед нами. Наш священный долг – помнить о них – это самое малое, что мы можем сделать для их родных и близких", – отметил Нурбек Абдиев.

Председатель Совета ветеранов МВД Кыргызской Республики Султан Жоошбаев от имени Совета ветеранов подчеркнул: "Что служба сотрудников органов внутренних дел всегда сопряжена с риском. И очень часто перед лицом опасности, в экстремальной ситуации, требующей мгновенного решения, милицейские проявляют себя мужественно и самоотверженно, демонстрируя образцы героизма и выполнения служебного долга, жертвуя своей жизнью". Он отметил, что имена сотрудников, которых больше нет с нами в строю, навсегда останутся в наших сердцах.

В завершении мероприятия в память о погибших при выполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел собравшиеся возложили к мемориальной доске цветы и почтили их память минутой молчания.

В территориальных подразделениях МВД КР проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, встречи с родственниками погибших. Сотрудники милиции вспоминают павших товарищей и склоняют головы перед их памятью.