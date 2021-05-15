Максим Шевченко: Миф о демократическом Израиле скоро можно будет забыть

Политический и общественный деятель Максим Шевченко в интервью "Эхо Москвы" поделился мнением, что, по его словам, послужило причиной конфликта Израиля и Палестины.

- Два фактора. Первый – Нетаньяху терял власть. В Израиле формировалась демократическая коалиция, включая арабское меньшинство и его представителей. И если бы не было этой войны, которая была спровоцирована режимом Нетаньяху, который ведет Израиль к диктатуре. Миф о демократическом государстве скоро можно будет забыть. Потому что это никакое не демократическое государство.

Он развязал эту войну тем, что было решение муниципалитета, отмененное судебной инстанцией более высокой Иерусалима выселить палестинцев из домов, которыми евреи владели до 48 года. До 48 года палестинцы владели большей частью Израиля, и в их домах, на их землях проживают люди, - сказал он.

До 48 года палестинцы?

- Они выгнаны. Несколько миллионов человек покинули Палестину. Живут в Ливане. Иордании. Сирии, в Газе. Люди в Газе смотрят на Ашкелон, в Ашкелоне жили большинство палестинцев до изгнания.

Поэтому тогда давайте восстанавливать муниципальные права для всех. Но почему-то этого не делается. Это было сознательно сделано режимом Нетаньяху, чтобы уничтожить возможность создания демократической коалиции, которая принесла бы стабильность и развитие в израильское общество.

С другой стороны, ХАМАС. На 22 мая там были назначены выборы, в которых ХАМАС побеждал по всем соцопросам без всякой войны. Махмуд Аббас эти выборы отменяет под надуманным предлогом. И я уверен – по сговору с Израилем, у меня даже нет сомнений. Потому что все это приводило к эскалации с обеих сторон.

И вот у нас есть те, кто, - с одной стороны ХАМАС становится единственным защитником Аль-Аксы – мы все видели горящие деревья на Храмовой горе. Но самое страшное – мы видели ликующую толпу евреев под Храмовой горой, которые смотрели на это и радостно снимали видео, которое, к сожалению, есть в интернете. Его не представишь монтажом и не сделаешь вид, что его не было.

Моно сказать, что это религиозные фанатики – в Израиле есть люди демократических взглядов, либеральных. Которые понимают, что так себя вести нельзя. Но они так себя вели, и это видел весь мир, и весь исламский мир. И это, конечно, чудовищно.

Я понимаю религиозные мотивы этого: вот оно пророчество сбывается, вот Храмовая гора очиститься, сейчас будет построен храм Соломона и исполнятся все пророчества. Религиозный фанатизм рулит с обеих сторон, - подчеркну.

Поэтому обстрелы ракетами и гибель людей – это следующий шаг того политического пасьянса, который был разложен. И к этому мы видим еще чудовищную сцену. Видели вы суд Линча - вытащили палестинца-водители, то ли таксиста, то ли водителя автобуса. И просто за то, что он палестинец и араб, ногами в мясо забили на улице.

Я видела это видео в вашем телеграм-канале.

- Это канал из Израиля. И так же нацисты обращались с евреями в 30-е годы, вытаскивая их на улицы только потому, что они евреи, их избивали и уничтожали.

Так что миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху и действиями этой фашиствующей толпы, которую мы наблюдали. С другой стороны, разожгли невероятное пламя ненависти между опять двумя народами.

Знаете, что меня еще поражает в России? – на это обратил внимание один мой знакомый – что те, кто кричат про "победобесие" и критикуют Путина за лязганье гусениц, за что я тоже его критикую, - очень даже одобряют действия Израиля, когда Израиль бомбит тяжелыми бомбами и ракетами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические. Здесь в России либералы и демократы, там просто откровенные нацики.

Мне кажется, что в этот раз ракеты первые полетели на Израиль, и там военщина вполне оправдана.

- Во-первых, мы не знаем, куда первыми полетели ракеты. Это раз. Во-вторых, считаю, что еще неизвестно, кто эти ракеты запустил – это два. Первые несколько ракет. Третье - "первыми" тут говорить нельзя, потому что периодически продолжаются обстрелы и убийства. Не так давно был убит палестинский подросток израильским снайпером. Но это не становиться темой медиа в России и мировой - убийство палестинского подростка снайпером.

Насилие идёт с обеих сторон. Я слежу за этими телеграм-каналами. Я не на стороне этих радикалов и не на стороне тех радикалов. Я выступал и выступаю всегда за демократическое решение проблемы. Я считаю, что должно быть создано либо два государства, и это должно быть зафиксировано. Либо одно государство, в котором могут жить люди разных вероисповеданий, разных национальностей.

Но мы увидели за это время с обеих сторон абсолютно религиозных радикалов. У нас есть версия, что религиозные радикалы только с исламской стороны – мы увидели с еврейской стороны таких фанатиков, таких беспощадных людей. Которые радуются чужому горю, чужому унижению, которые готовы ногами забивать человека за то, что он другой национальности, другой религии или говорит на другом языке. Обе стороны хороши. Надеюсь, что с обеих сторон найдутся вменяемые люди.