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В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку

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- Евгений Денисенко
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В Приморском районе Санкт-Петербурга несколько десятков мигрантов устроили массовую драку. Она, как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, произошла вечером 14 мая.

В полицию позвонили очевидцы, ставшие свидетелями происходившего. Они утверждали, что около ста человек нерусской национальности дерутся дубинами и арматурой возле одного из торговых центров.

Одна из очевидцев рассказала, что ничего не предвещало беды, но после пары неаккуратно брошенных слов агрессия прошлась по толпе цепной реакцией.

"Я видела у одного парня цепь. Больше ничего не видела. Бутылками кидались. Будто злоба как-то... Может, кто-то кого-то оскорбил. Видно, вместе работают... Целый автобус... Если не два", - сообщила женщина. Она уточнила, что часть конфликтующих приехала на большом служебном автобусе. Когда мужчины начали покидать салон, то ни о какой стычке не было и речи. И отметила, что ей было попросту страшно вмешиваться или звать на помощь, она поспешила уйти с места вместе с пожилой знакомой.

Как проинформировала городская интернет-газета "Фонтанка.ру", территорию, где случился инцидент, засняли камеры, однако на записях оружия в руках хулиганов не видно. "Больше драка оказалась похожа на игру в "догонялки"", - отмечает издание.

Прибывшие по вызову полицейские не застали никакой потасовки, однако многие участники оставались там же, потому были задержаны. В отделения доставили 45 человек. На месте были обнаружены гильзы и резиновые пули, одного из участников с ножевыми ранениями госпитализировали.

Причина конфликта и количество пострадавших, а также национальность и гражданство участников конфликта не уточняются.


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URL: https://www.vb.kg/401057
Теги:
миграция, Россия, массовая драка
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