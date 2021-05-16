Граница. ПС ГКНБ КР призывает РТ не распространять ложную информацию

Кыргызстан призывает таджикские госорганы и СМИ не провоцировать напряженность между жителями приграничных районов путем распространения непроверенной информации.

По данным отдела по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР, 14 мая в ходе несения службы пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил, что вблизи от условной линии прохождения госграницы горит жилой дом гражданина Таджикистана.

В ходе телефонного разговора пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Исфаринскому направлению таджикская сторона подтвердила факт пожара и в целях безопасности граждан и военнослужащих сторон обратилась с просьбой о временном отводе пограничного наряда вглубь территории Кыргызстана.

На следующий день, 15 мая, в местности Кара Баткенского района Баткенской области состоялась встреча начальников пограничных застав и глав сельских управ приграничных районов сторон по заявлению таджикских СМИ о вырубке плодовых деревьев вблизи линии границы.

"Таджикская сторона не смогла доказать факт недавней вырубки саженцев неизвестными лицами", - отмечают в ведомстве.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикские официальные органы провести объективное расследование по факту пожара и воспрепятствовать распространению лживой информации о якобы причастности граждан Кыргызстана к противоправным действиям.

[vrez:center]"В непростой период стабилизации отношений между нашими странами подобные заявления отдельных государственных органов и средств массовой информации Республики Таджикистан могут стать катализатором роста напряжённости на совместно охраняемой границе и нанести значительный урон добрососедским отношениям между братскими народами, подорвать все усилия, которые были приложены ранее для сохранения стабильности и пограничной безопасности в регионе", - заявили в ГП ГКНБ КР.

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На сегодня, по данным ведомства, обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.