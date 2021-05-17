Без вины виноватые. Акционеры хлопкозавода обратились к Садыру Жапарову

Акционеры Араванского хлопкозавода написали открытое письмо президенту КР Садыру Жапарову. Они вновь напомнили сложившуюся вокруг хлопкозавода ситуацию. Более того, из-за злоупотребления служебным положением бывшего следователя ликвидированного ГСБЭП, бюджет страны недополучает налоги, а работники завода остались без средств к существованию.

Вот краткий текст обращения:

"Мы решили вновь обратить Ваше внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", Араванского района, Ошской области, поскольку до настоящего времени предприятие не работает, рабочие остались без средств существования, хлопкосеющие крестьянские хозяйства без кредитования, мы несем убытки, прекратились налоговые поступления в бюджет. Это и есть истоки тяжелого положения экономики Кыргызстана, о котором Вы говорили в последних своих выступлениях.

Напомним: Более 94% акций нашего предприятия принадлежат гражданам России. То есть, это российские инвестиции.

11 февраля 2020 года, это более года назад, следователь ГСБЭП при ПКР возбудил досудебное производство по ст. 215 ч. 3 п.2 УК КР (Легализация (отмывание) преступных доходов), в рамках которого был наложен арест на расходную часть банковского счета ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була", Араванского района Ошской области.

Версия следствия, о том, что денежные средства, в сумме 155 миллионов рублей, поступившие из РФ по договору займа от Российской компании ЗАО "Боллард" на банковский счет хлопкозавода, получены преступным путем в России, а ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" задействован в их легализации это абсурд.

Ни на момент возбуждения дела - 11 февраля 2020 года досудебного производства, ни на сегодняшний день от судебных или правоохранительных органов Российской Федерации не поступали судебные акты или другие документы, подтверждающие преступное происхождение в РФ, перечисленных хлопкозаводу денежных средств.

Складывается парадоксальная ситуация.

Правоохранительные органы РФ к денежным средствам, поступавшим из России в Кыргызстан претензий не имеют. Не признают их преступными.

С упорством, доведенным до абсурда, следствие Кыргызстана пытается доказать, что суммы, поступившие в виде заёма ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" от Российской компания ЗАО "Боллард", являются преступными.

Спрашивается, что вдруг озаботился следователь денежными средствами, которые не имеют никакого отношения к Кыргызстану и его бюджету.

Генеральная прокуратура РФ письмом от 11 декабря 2020 года обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разрешить эту жалобу гендиректора ЗАО "Боллард" Михаила Суслова, взяв его исполнение на контроль. Пока реакции от Кыргызстана не последовало.

Российская компания ЗАО "Боллард", инвестор хлопзавода продолжает успешно работать в России. Претензий у российских правоохранительных органов к ним нет.

Следствие послало в Россию два запроса в компетентные российские органы; в ответах нет и речи о преступном характере происхождения денег перечисленных из России.

Указанные выше суммы, поступили согласно заключенным договорам займа. Договора займа никем не оспорены и претензий к ним у РФ нет. Это прямые инвестиции, которые для экономики Кыргызстана имеют существенное значение.

Они расходовались на переоснащение завода, который был построен еще в 1953 году, и до настоящего времени продолжает работать, благодаря Российскому инвестору, который владеет более 94% акциями предприятия.

Часть денег шли на подготовку завода к сезонному запуску, заработную плату, финансирование крестьянских хлопкосеющих хозяйств в период весенне-полевых работ. Оставшаяся сумма, по решению Совета директоров хлопзавода, направлялась на строительство канатного завода в Ленинградской области РФ.

Следствие по делу проходит с грубейшими нарушениями норм процессуального законодательства.

Дважды Первомайский районный суд г.Бишкек признавал незаконным действия следователя в отказе по ознакомлению с материалами дела, в чем усматриваются признаки преступления - воспрепятствование адвокатской деятельности.

Дважды Первомайский районный признавал незаконность действия следователя по организации налоговой проверки. Безнаказанность порождает вседозволенность.

Никак не отреагировала на такой беспредел следователя Генеральная прокуратора, куда была направлена жалоба по этим и иным нарушениям.

Бизнес-омбудсмен, куда ранее было направлено обращение, отошел от нашего дела, пояснив, что идет судебное разбирательство, хотя грубое нарушение Налогового кодекса (основного документа регламентирующее права предпринимателей) со стороны следователя это на наш взгляд должно обеспокоить и Бизнес-омбудсмена.

Задолженностей по налогам хлопкозавод не имеет, что подтверждается Актом последней налоговой проверкой УГНС по Араванскому району от 26 октября 2019 года, переплата налоговых отчислений составила около 4 миллионов сомов. Повторимся, за 2020- 2021 годы из-за остановки предприятия налоговые отчисления в бюджет прекратились.

Прошло уже более года, ни одному лицу в ходе следствия не предъявлено ни подозрение, ни обвинение.

Сейчас это дело Генеральная прокуратура передала в прокуратуру Ошской области. Дело расследуется ОВД Араванского района.

Пока правоохранители передают друг другу это дело, понимая, что оно незаконное, завод уже более года стоит, рабочие сидят без денег.

Уважаемый Садыр Нургожоевич! Уважаемый Курманкул Токторалыевич! Обращаясь от имени 123 акционеров, ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", рабочих завода, крестьянских хозяйств района просим решить вопрос о снятии ареста с банковского счета предприятия. Это позволит запустить завод, рабочие приступят к работе, крестьянские хозяйства получат кредиты, начнутся налоговые поступления. А те, кто остановил на долгое время работу успешно работающего предприятия путем наложения ареста на его счет, должны ответить по закону, как Вы указали в своем Указе от 4 марта 2021 года.

Просьба решить эту нашу просьбу в Бишкеке, поскольку правоохранители юга психологически зациклившись на том, что этот вопрос не решается уже более года, не пойдут на такой шаг".