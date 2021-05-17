Годовая инфляция в Кыргызстане может стать наибольшей в ЕАЭС

В странах ЕАЭС средний уровень инфляции в ЕАЭС в первом квартале 2021 года составил 6,7%. Это следует из мониторинга инфляции, проведенного департаментом макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

Основной вклад в годовую инфляцию, как отмечается, вносит рост цен на продовольственные товары. В Армении она ускорилась на 2,1 п.п (процентных пункта), в Беларуси – на 1,1 п.п., в России – на 0,9 п.п., в Кыргызстане – на 0,5 п.п. в марте 2021 г. по отношению к декабрю 2020 года, в Казахстане замедлилась на 0,5 п.п. Инфляционное давление было обусловлено такими факторами, как увеличение мировых цен на продовольственном рынке, возросшие логистические затраты вследствие пандемии, сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания. Кроме того, ослабление национальных валют в Армении и Кыргызстане (на 4,1% и 2,2% соответственно) оказало влияние на ускорение импортируемой инфляции.

В целом ускорение инфляции на продовольственные товары отмечалось в Армении, Беларуси и России; на непродовольственные товары – во всех странах ЕАЭС; на услуги – в Армении, Кыргызстане и России.

Во всех странах уровень продовольственной инфляции превысил ее общий уровень. При этом в Армении произошло ее ускорение по большинству продовольственных товаров, а в Казахстане и Кыргызстане наблюдалось некоторое замедление за счет таких товаров, как молоко, макаронные изделия, картофель, овощи и фрукты.

Годовая непродовольственная инфляция также ускорилась во всех странах ЕАЭС в марте 2021-го по сравнению с декабрем 2020 года. При этом в Армении, Беларуси и России ее уровень тоже превысил общий уровень инфляции. В Армении и Кыргызстане, где произошло относительно наибольшее ослабление национальных валют, наблюдалось значительное ускорение (на 5,0 и 2,3 п.п. соответственно). В целом в государствах Союза ускорение непродовольственной инфляции произошло по большинству товарных позиций, в частности, таким как ткани, одежда, трикотажные изделия, строительные материалы, обувь (кроме Кыргызстана), мебель (кроме Казахстана), синтетические моющие средства (кроме Казахстана), бензин (кроме Беларуси и Казахстана), легковые автомобили (кроме Беларуси и Кыргызстана).

Рост цен в секторе услуг в марте 2021-го относительно декабря 2020 года ускорился в Армении, Кыргызстане и России, при этом во всех странах ЕАЭС был ниже общего уровня инфляции.

Согласно актуальным прогнозам национальных (центральных) банков стран ЕАЭС, к концу 2021 года годовая инфляция в Кыргызстане составит 7%, в Казахстане будет находиться вблизи 6%, в России – будет в диапазоне 4,7-5,2%, в Беларуси составит 4,9%, в Армении – 4,4%, следует из результатов мониторинга, проведенной Евразийской экономической комиссией.