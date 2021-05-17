Иссык-Кульский марафон бьет рекорды (фото)

В минувшее воскресенье в Чолпон-Ате прошел IX Международный Иссык-Кульский марафон Run the silk road - Shanghai Cooperation Organization, посвященный памяти бронзового призера Олимпиады в Москве Сатымкула Джуманазарова. На старты вышли более трех тысяч легкоатлетов из 35 стран, которые состязались на дистанциях в 42 километра 195 метров, 21 километр 95 метров, а также 10 и 3 километра.

Перед стартом первый вице-президент Национального Олимпийского комитета КР, президент Федерации легкой атлетики Кыргызстана Канат Аманкулов сообщил корреспонденту VB.KG, что полгода назад Иссык-Кульский марафон получил статус лицензионного турнира.

- То есть, спортсменам, выполнившим на нашем забеге, олимпийские нормативы, вручаются путевки на главные Игры современности. Такое право предоставляется далеко не всем города, в которых проводятся подобные состязания. Призовой фонд нашего марафона составил один миллион 44 тысячи сомов. Победители на дистанции в 42 километра 195 метров получат 140 тысяч сомов, легкоатлеты, которые станут первыми на дистанции в 21 километр 95 метров - денежные призы в размере 50 тысячи сомов. - сказал он.

По его словам, в Чолпон-Ату хотели приехать более 10 тысяч легкоатлетов, но усилившаяся пандемия резко сократила число участников нашего марафона.

В состязаниях на берегу жемчужного озера приняли участие не только профессиональные спортсмены и бегуны-любители, а также люди с различными физическими недостатками. Это стало особенностью нашего марафона, которое по достоинству оценено зарубежными кураторами.

К примеру, бишкекчанка Гулюм Касымбаева лишилась зрения в раннем возрасте. Отчаянию девочки не было предела, но она нашла утешение в спорте. Став взрослой, вместе с мужем Бахтияром Мамбетказиевым, который хорошо видит, она почти каждый день совершает многокилометровые прогулки по аллеям Бишкекского Ботанического сада.И теперь молодая женщина почти не чувствует своего природного изъяна. Вот и на Иссык-Кульском марафоне они решили преодолеть дистанцию в три километра.

Другой участник марафона - 62-х летний узбекистанец Игорь Якубович в молодости получил тяжелую травму спины и с тех пор ходит в специальном медицинском корсете."Спорт поставил меня на ноги, - говорит он, - я могу пробегать длинные дистанции. На вашем марафоне хочу не только пробежать 10-километровую дистанцию, но и прибежать к финишу первым.

Перед стартом к участникам марафона обратился с приветственной речью президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Он тепло поприветствовал спортсменом и каждому пожелал успеха, также он заявил, что власти будут еще больше уделять внимания развитию спорта и физкультуры.

После этого спортсмены помчались на преодоление своих дистанций. Вскоре определились лидеры состязаний. У мужчин первыми бежали член сборной Кыргызстана по легкой атлетике Илья Тяпкин, молодой, но очень перспективный спортсмен нашей страны Жоодарбек Кочконбаев и узбекистанец Шокиржан Мамейкулов. Это трио именно в такой последовательности и первым примчалось к финишу. В забеге женщин на 42 километра 195 метров развернулось острое соперничество между известными легкоатлетками Кыргызстана Марией Коробицкой и Дарьей Масловой. С разницей в пять минут победила Мария Коробицкая. А бронзу завоевала еще одна легкоатлетка нашей страны - Гульшанай Сатарова.

На дистанции в 21 километр 95 метров победительницей Иссык-Кульского марафона стала Евгения Прокофьева из Украины. Серебряную медаль завоевала Сабина Талачева из Узбекистана, а бронзовую - кыргызстанка Юлия Фернас. Намного увереннее на этой дистанции выступили мужчины-кыргызстанцы. Первое место завоевал Нурсултан Кенешбекова, на втором Бердибай Айтбай уулу и бронзовым призером забега стал представитель Таджикистана Хасанджан Акбаралиев.

После финиша победитель Иссык-Кульского марафона Илья Тяпкин сообщил представителям СМИ, что эту свою победу он посвящает всему народу Кыргызстана, а также умершим недавно его бабушке и дедушке.