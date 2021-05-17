Насладитесь прогулками по весенним скверам. Гороскоп с 17 по 23 мая

Овен. Хвастаясь своими возможностями, новые знакомые явно преувеличивают, а потому, как только на деле понадобится их поддержка, они быстро переиначат информацию, которую давали изначально. Без лишних слов давние друзья и родственники подставят свое плечо в нужный момент: дадут советы и примут реальное участие в вашей жизни, помогут справиться с затруднениями. После разговора, на который вы долго не решались, восстановится гармония в личной жизни.

Телец. Ответственность при планировании покупок, развлечений, а также инвестиций позволит не впасть в транжирство. Влияние новых знакомых способно сбить с толку и подтолкнуть к повышенным тратам. Тщательно изучая и взвешивая риски, вы сумеете не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Шквал чувств и эмоций может толкнуть вас в пучину легкомысленных и сложных амурных отношений.

Близнецы. Обилие возможностей и предложений вскружит голову, а потому ваши прежние желания могут показаться скучными и неинтересными. Однако не спешите отказываться от прежних намерений. Получив давно ожидаемые сообщения, проведете задуманные деловые встречи, поездки и свидания. Они станут шагом к более масштабной цели. Погнавшись за сиюминутной выгодой и головокружительным карьерным ростом, вы можете остаться ни с чем.

Рак. Перегружая себя большим объемом информации, вы можете слишком встревожиться ввиду большого потока негатива, который напрямую к вам никакого отношения не имеет. Поездки доставят дополнительные хлопоты. Выбравшись из информационного потока и суеты, вы больше времени станете проводить с дорогими сердцу людьми, выстраивая линялые отношения, подорванные недавними ссорами. С пользой пройдут профилактические лечебные процедуры.

Лев. Своим чередом будут развиваться деловые отношения и продвигаться задуманные проекты. Важно не нарушить ход событий, пытаясь его ускорить через встречи с влиятельными людьми. В итоге вы можете просчитаться, лишившись доверия этих людей. При оформлении документов будьте внимательными. Приятные впечатления принесет встреча с давними друзьями и коллегами, а если личная жизнь пока не сложилась, возможно возобновление давнего романа.

Дева. Ошибки и опечатки в документах окажутся не настолько безобидными, какими кажутся на первый взгляд. Уделите должное внимание документам, дабы потом не сожалеть о допущенной легкомысленности. Устным заверениям или указаниям руководства также не следует доверять. Постарайтесь их закрепить письменно. Друзья и родственники, поделившись своими мыслями, помогут в принятии важного решения, от которого будет зависеть не только личная жизнь, но и карьера.

Весы. Чересчур увлекшись деловой перепиской и командировками, вы можете оставить за бортом личную жизнь, а вместе с ней и ароматы уходящей весны. Насладитесь общением с друзьями и родственниками, свиданиями, прогулками по весенним скверам. Вы сумеете воплотить давние планы, исправить ошибки, которые обидели дорогих сердцу людей. Возможны встречи с давними друзьями, которые ненадолго оказались в ваших краях.

Скорпион. Легкие доходы покажутся хорошей возможностью пополнить казну, но это всего лишь видимость. Без какого–либо опыта занимаясь инвестициями, поддавшись общей увлеченности различными финансовыми инструментами, вы так и останетесь в шаге от цели, но уже без сбережений. Займитесь домашними делами, покупками для дома, обновлением гардероба. Домочадцы помогут направить деньги по назначению, что избавит от разочарований.

Стрелец. Деловые переговоры будут отличаться обилием общих фраз и заоблачных обещаний, а потому и последствия таких встреч могут таить в себе проблемы, поскольку все будет слишком двояко. С пользой пройдут дружеские встречи. От близких людей вы услышите и здоровую критику, которая сейчас в дефиците, и получите реальную поддержку. Восстановятся отношения с любимым человеком, что позволит устроить загородную поездку.

Козерог. В привычный ритм жизни будут вклиниваться знакомые с многочисленными обещаниями, незапланированные поездки и шквал всевозможных сообщений. Все это на первый взгляд будет казаться бурной деятельностью, но в итоге окажется, что вы крутитесь как белка в колесе, а все стоит на месте. Выделите главное в этом информационном потоке, чтобы круговорот сообщений и событий не навредил ни работе и учебе, ни здоровью. Закончив важные дела, вы получите ожидаемую оплату.

Водолей. Эмоции и желания могут опустошить казну. Следите за своим кошельком и кредитными картами. С легкостью расставаясь с деньгами в надежде получить доходы или удовольствие, вы в итоге можете не получить ни того, ни другого. Долгожданные встречи с друзьями и родственниками, а также свидания наполнят жизнь яркими впечатлениями. Удастся и хорошо провести время, и преодолеть недопонимания, возникшие после недавних ссор.

Рыбы. Следите за речью. Юмор может ранить домочадцев, испортить давние деловые отношения, а заоблачные обещания трудно будет исполнить. Верить на слово также верх легкомыслия. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Вы сумеете отличить ловких интриганов от людей, на которых действительно можно будет положиться. Продолжайте заботу о здоровье. Своевременный отдых позволит восстановить силы и улучшить самочувствие.

Астролог Андрей Рязанцев