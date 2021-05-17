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Сегодня Кыргызстан может начать процесс госпоглощения Kumtor Gold Company?

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- Оксана Гут
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сделал заявление относительно ситуации вокруг Кумтора.

В организации глубоко обеспокоены тем, что парламент Кыргызской Республики сегодня может принять решение о начале процесса государственного поглощения компании Kumtor Gold Company.

"Мы считаем, что любое подобное решение поставит под сомнение приверженность Кыргызской Республики выполнению своих обязательств перед международными партнерами и иностранными инвесторами. Это ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для работы инвесторов.

ЕБРР будет работать со своими акционерами, другими международными финансовыми учреждениями, а также с иностранными и отечественными деловыми кругами, чтобы привлечь их внимание к негативным последствиям подобных действий и смягчить реакцию на них. ЕБРР намерен работать с властями Кыргызской Республики над улучшением инвестиционного климата, а также планирует осуществлять инвестиции, которые помогут изменить жизнь людей к лучшему", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 17 мая, состоится внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Ранее отдельные депутаты заявляли, что вопрос национализации Кумтора не стоит в повестке.


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URL: https://www.vb.kg/401104
Теги:
ЕБРР, Кумтор, инвестиции, суд, Кыргызстан, экономика
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