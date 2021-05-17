Centerra Gold инициирует арбитражное разбирательство против Кыргызстана

Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc. ("Центерра") объявила о том, что инициировала обязательный арбитраж против правительства Кыргызстана для обеспечения соблюдения права по долгосрочным инвестиционным соглашениям.

Сообщается, что "Centerra Gold будет требовать в судебном порядке запрета для правительства КР предпринимать дальнейшие шаги по выполнению недавно принятого законодательства или преследовать по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям к компании "Кумтор Голд Компани", так как это является нарушением инвестиционных соглашений правительства в отношении месторождения Кумтор".

Centerra Gold также намерена привлечь правительство КР к ответственности в арбитраже за любые убытки и ущерб, возникшие в результате его недавних действий против "Кумтор голд компани" и рудника Кумтор, если решение не будет достигнуто.

"У сторон есть 28 дней на то, чтобы договориться о назначении арбитра, в противном случае Centerra Gold попросит Постоянную палату арбитража в Гааге назначить арбитра", - говорится в заявлении.