Погода
$ 83.84 - 84.24
€ 100.77 - 102.27

Кыргызстанцы поучаствуют в Международной олимпиаде по финбезопасности

210  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная олимпиада по финансовой безопасности стран СНГ стартует 17 мая. Ее отборочный этап пройдет 17 – 21 мая на площадках вузов – участников Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, который и выступает координатором конкурса.

В олимпиаде, как сообщили в Исполкоме СНГ, примут участие студенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана (эти страны – подписанты Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ), Туркменистана, а также российские школьники 8 – 10 классов. Олимпиада проводится по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) "в целях создания единого образовательного пространства в СНГ в сфере финансовой безопасности, повышения информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействия их профессиональной ориентации, развития научных знаний".

Участники будут состязаться в знаниях по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга. Так, среди студентов определят лучших в сферах экономики, финансов и кредита, экономической безопасности, юриспруденции, информационной безопасности, международных отношений. Среди школьников выберут знатоков математики и информатики (IT, программирование, искусственный интеллект), обществознания и права, экономики.

Победители отборочного этапа примут участие в финале, который состоится 3 – 9 октября в Сочи.

Напомним, что в текущем году страны Содружества уже предприняли ряд шагов по укреплению взаимодействия в данной сфере, его кадровому обеспечению. В частности, 16 марта в Казани было подписано соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между Учебно-методическим центром Федеральной антимонопольной службы России и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. В реализации таких договоренностей принимает участие и Кыргызстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401107
Теги:
СНГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  