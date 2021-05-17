Кыргызстанцы поучаствуют в Международной олимпиаде по финбезопасности

Международная олимпиада по финансовой безопасности стран СНГ стартует 17 мая. Ее отборочный этап пройдет 17 – 21 мая на площадках вузов – участников Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, который и выступает координатором конкурса.

В олимпиаде, как сообщили в Исполкоме СНГ, примут участие студенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана (эти страны – подписанты Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ), Туркменистана, а также российские школьники 8 – 10 классов. Олимпиада проводится по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) "в целях создания единого образовательного пространства в СНГ в сфере финансовой безопасности, повышения информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействия их профессиональной ориентации, развития научных знаний".

Участники будут состязаться в знаниях по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга. Так, среди студентов определят лучших в сферах экономики, финансов и кредита, экономической безопасности, юриспруденции, информационной безопасности, международных отношений. Среди школьников выберут знатоков математики и информатики (IT, программирование, искусственный интеллект), обществознания и права, экономики.

Победители отборочного этапа примут участие в финале, который состоится 3 – 9 октября в Сочи.

Напомним, что в текущем году страны Содружества уже предприняли ряд шагов по укреплению взаимодействия в данной сфере, его кадровому обеспечению. В частности, 16 марта в Казани было подписано соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между Учебно-методическим центром Федеральной антимонопольной службы России и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. В реализации таких договоренностей принимает участие и Кыргызстан.