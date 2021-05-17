MegaCom увеличивает мощность и ёмкость сети 4G в семи областях Кыргызстана

Компания MegaCom продолжает инвестировать средства в модернизацию оборудования и расширение географии охвата сети по всему Кыргызстану. Проведенные в апреле 2021 года технические работы улучшили качество связи и увеличили пропускную способность сетей 2G/3G/4G в семи областях и столице республики.

Модернизация базовых станций в городах Балыкчы, Бишкек, Джалал-Абад, Исфана, Кант, Кара-Балта, Кара-Суу, Кочкор-Ата, Кызыл-Кия, Ноокат, Ош, Талас, Токмок, Узген, Чолпон-Ата, а также пгт. Кадамжай, Каинды, Орловка и Шамалды-Сай существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного Интернета сети четвертого поколения:

Арка, Жаштилек, Интернациональное, Какыр, Кара-Бак, Кара-Добо, Келечек, Кожо, Кулунду, Кыргыз-Кыштак, Ленина, Ноогардан, Орукзар, Пылдырак, Уч-Коргон, Центральное, Чон-Талаа Баткенской области; Ак-Тоок, Арал, Аримджан, Беш-Мойнок, Боз-Чычкан, Гюльстан, Дёбёй, Джаны-Арык, Джаны-Джер, Джар-Кыштак, Джыгач-Коргон, Доскана, Жоонкунгой, Каду, Кара-Алма, Карачолок, Катранкы, Кызыл-Токой, Кызыл-Туу, Массы, Мин-Орюк, Найман, Октябрьское, Осмонова, Сай, Сакалды, Сафаровка, Сафедбулан, Тёш, Тюрк-Абад, Чокмор, Чымчык-Джар Джалал-Абадской области; Баетовка, Берю-Таш, Тамчы Иссык-Кульской области; Ат-Башы, Байзак, Баш-Кууганды, Таш-Дебе Нарынской области; Агартуу, Айбек, Ак-Кыя, Ак-Терек, Акчал, Ак-Шор, Ана-Кызыл, Араван, Аюу, Бель, Берю, Бий-Мырза, Борко, ВЛКСМ, Гайрат, Гулча, Джаны-Арык, Джаны-Ноокат, Джаны-Талап, Джар-Кышлак, Джеке-Мисте, Жаны-Алай, Жаны-Араван, Жар-Башы, Калинина, Кара-Дыйкан, Караке, Кара-Кульджа, Кенеш, Кирова, Корс-Этти, Кош-Дебе, Кош-Этер, Куршаб, Кутурган, Кызыл-Байрак, Кызыл-Булак, Кызыл-Кырман, Кызыл-Сарай, Кызыл-Сенгир, Кызыл-Тоо, Кызыл-Шарк, Кыймыл, Кыргыз-Чек, Маданият, Меркит, Муркут, Найман, Нариман, Он Эки-Бель, Остуруу, Отуз-Адыр, Папан, Саламалик, Сары-Булак, Таджик-Махалла, Тамга-Терек, Тепе-Коргон, Тоготой, Тогуз-Булак, Толман, Тосой, Туз-Бель, Учкун, Чангет, Чон-Каракол, Чычкан-Кол, Ынтымак, Эшме, Янги-Юль Ошской области; Джон-Арык, Кайнар, Кара-Суу, Кек-Сай, Кек-Токой, Куру-Маймак, Кызыл-Адыр, Кызыл-Туу, Орто-Арык, Шекер Таласской области; Ак-Башат, Алга, Алексеевка, Арал Ближний, Арал Дальний, Арашан, Беловодское, Белый-Пикет, Беш-Кюнгей, Беш-Орюк, Большевик, Буденовка, Бурана, Военно-Антоновка, Гидростроитель, Горная Маевка, Дайырбек, Джаны-Алыш, Джаны-Джол, Джаны-Пахта, Джекен, Джон-Арык, Дмитриевка, Жайалма, Жетиген, Заводское, Заря, Ивановка, Калмак-Ашуу, Калыгул, Кенеш, Кой-Таш, Константиновка, Красная Речка, Крупское, Кызыл-Бирдик, Лебединовка, Ленинское, Люксембург, Малтабар, Мыкан, Мээнеткеч, Нижняя Серафимовка, Новомихайловка, Новопокровка, Октябрьское, Орто-Суу, Панфиловское, Петровка, Петропавловка, Подгорное, Полтавка, Прохладное, Романовка, Садовое, Сасык-Булак, Сокулук, Суусамыр, Таш-Мойнок, Тельмана, Туз, Ударник, Уч-Эмчек, Федоровка, Чон-Далы, Чон-Джар, Шабдан, Шалта Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены сигналы сети 3G в городах Бишкек, Джалал-Абад, Кант, Кара-Суу, Кызыл-Кия, Ош, Токмок, Узген, пгт. Кадамжай и Шамалды-Сай, а также в селах:

Ак-Суу, Арка, Жаштилек, Какыр, Какыр, Кара-Добо, Келечек, Кожо, Кулунду, Орукзар, Пылдырак, Уч-Коргон Баткенской области; Беш-Мойнок, Боз-Чычкан, Гумхана, Дёбёй, Джарадар, Джар-Кыштак, Джыгач-Коргон, Кызыл-Туу, Массы, Мин-Орюк, Осмонова, Сай, Сафаровка, Чокмор, Чымчык-Джар Джалал-Абадской области; Терт-Куль, Туура-Суу Иссык-Кульской области; Ак-Кыя, Араван, Арал, Арап, Бель, Борбаш, ВЛКСМ, Гагарина, Геджиге, Гулча, Джаны-Ноокат, Жаны-Араван, Кара-Джыгач, Кара-Кокту, Кара-Кульджа, Кен-Джылга, Кенеш, Кесов, Коджо-Арык, Коджо-Келен, Коммунизм, Кызыл-Тоо, Кызыл-Шарк, Кыргыз-Чек, Мангит, Меркит, Муркут, Нарай, Нариман, Он Эки-Бель, Сары-Булак, Таджик-Махалла, Тамга-Терек, Телейкен, Тогуз-Булак, Толман, Чертик, Чон-Каракол, Эшме Ошской области; Кара-Суу, Кызыл-Адыр Таласской области; Алексеевка, Арашан, Военно-Антоновка, Калмак-Ашуу, Лебединовка, Петропавловка, Сокулук, Чон-Джар, Шабдан, Шалта Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в городах Бишкек, Кант, Ош, Токмок, а также селах Большевик, Военно-Антоновка, Заря, Калмак-Ашуу, Кыргыз-Чек, Лебединовка, Чон-Джар, Шабдан, Шалта Чуйской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах:

Айгуль-Таш, Ак-Суу, Булак-Башы, Достук, Кара-Булак, Кызыл-Бель Баткенской области; Туура-Суу Иссык-Кульской области; Алга, Ана-Кызыл, Гагарина, Кара-Джыгач, Кен-Джылга, Кенеш, Кызыл-Кырман, Кыймыл, Мангит, Правда, Телейкен Ошской области; Алмалуу, Горная Серафимовка, Джогорку-Ичке-Суу, Карагай-Булак, Норус, Тогуз-Булак Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах:

Айгуль-Таш, Булак-Башы, Кара-Булак, Ак-Булак, уч.Алчалы, Кара-Булак Баткенской области; Джылдыз, Курбу, Тепке, Отрадное, Шапак, Уч-Кайнар Иссык-Кульской области; Карагур, Коджо-Келен, Туз-Бель, Геджиге Ошской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети можно получить в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия, с помощью которой легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.