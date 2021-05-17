В РФ суд предупредил Facebook о новых многомиллионных штрафах

Мировой суд Таганского района рассмотрит очередные дела, связанные с отказом Facebook удалить контент по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщают РИА новости.

Как уточнили в суде, сегодня зарегистрировали четыре протокола в отношении Facebook по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации. Дату рассмотрения пока не назначили.

Максимальный штраф по каждому протоколу может составить четыре миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что намерен подать в суд на TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube за неудаление призывов выходить на несогласованные акции. Некоторые соцсети уже понесли наказание: Twitter обязали выплатить 8,9 миллиона рублей, а Telegram - пять миллионов. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще несколько десятков протоколов.

Как напомнили в Роскомнадзоре, если после получения уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой годовой выручки компании. За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений о способах изготовления и употребления наркотиков штрафы выше - до восьми миллионов, а повторный отказ от удаления такой информации грозит взысканием до одной пятой годовой выручки.