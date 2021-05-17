Погода
$ 83.84 - 84.24
€ 100.77 - 102.27

Болтурук: То, что позволяет себе "Центерра" - это варварское руководство

183  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Анализ работы руководства "Центерра Голд Инк." за последние 15 лет показывает техническую некомпетентность топ-менеджмента компании в принятии стратегических решений. Об этом на заседании Жогорку Кенеша по вопросу деятельности "Кумтор голд Компани" заявил член государственной комиссии Тенгиз Болтурук.

Он подчеркнул, что результатом безграмотного управления стали финансовые потери в компании.

"Как следствие это привело к сокращению норм прибыльности и значительному снижению дивидендов для акционеров "Центерра Голд Инк.". Такой вывод я делаю на основе данных, полученных из официальных отчетов самой "Центерра Голд Инк.", а также объяснений руководства компании и результатов работы государственной комиссии", - сказал Тенгиз Болтурук.

По его словам, исполнительный менеджмент "Центерра Голд Инк." допустил ряд существенных ошибок при приобретении активов. В частности, покупки Thompson Creek с тремя убыточными молибденовыми проектами, приобретении у Arik Gold двух месторождений, а также ряда невыгодных проектов в Монголии, России и США.

К убыткам он отнес и списание $180.7 млн на разработку подземного рудника на месторождении Кумтор в период 2007-2012 годов.

""Кыргызалтын" как акционер "Центерра Голд Инк." имеет право на получение дивидендов на акции которыми владеет. Однако, в последнее время они практически не выплачивались так как вся прибыль, выводимая из КР направляется на развитие проектов в Северной Америки и других частях мира. Представленность Кыргызстана в совете директоров в количестве трех человек не позволяет республике реально влиять на принятие решений. Простым большинством они принимаются в пользу "Центерры". Это, на мой взгляд, одна из больших манипуляций топ-менеджмента компании", - возмутился Болтурук.

Выступая перед депутатами, эксперт также остановил свое внимание на технических параметрах ведения разработки на месторождении. Он назвал возмутительным отношение канадских инвесторов к природным ресурсам Кыргызстана. По его словам, на Кумторе компания ведет работу таким образом, что на одну добытую тонну руды с содержанием золота приходится от 24 до 31 тонны пустой породы, которую впоследствии компания складировала на ледниках Давыдов и Лысый.

"В мировой практике на одну тонну обогащенной руда, приходится две тонны пустой породы. То, что позволяет себе "Центерра Голд Инк." в Кыргызстане - это варварское, в лучшем случае безграмотное руководство, а в худшем полное игнорирование интересов республики. Этого можно было бы избежать, если бы компания перешла к подземной добыче", - пояснил член госкомиссии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401177
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, нарушения, суд, экология, Кыргызстан, экономика, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  