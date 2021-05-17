Болтурук: То, что позволяет себе "Центерра" - это варварское руководство

Анализ работы руководства "Центерра Голд Инк." за последние 15 лет показывает техническую некомпетентность топ-менеджмента компании в принятии стратегических решений. Об этом на заседании Жогорку Кенеша по вопросу деятельности "Кумтор голд Компани" заявил член государственной комиссии Тенгиз Болтурук.

Он подчеркнул, что результатом безграмотного управления стали финансовые потери в компании.

"Как следствие это привело к сокращению норм прибыльности и значительному снижению дивидендов для акционеров "Центерра Голд Инк.". Такой вывод я делаю на основе данных, полученных из официальных отчетов самой "Центерра Голд Инк.", а также объяснений руководства компании и результатов работы государственной комиссии", - сказал Тенгиз Болтурук.

По его словам, исполнительный менеджмент "Центерра Голд Инк." допустил ряд существенных ошибок при приобретении активов. В частности, покупки Thompson Creek с тремя убыточными молибденовыми проектами, приобретении у Arik Gold двух месторождений, а также ряда невыгодных проектов в Монголии, России и США.

К убыткам он отнес и списание $180.7 млн на разработку подземного рудника на месторождении Кумтор в период 2007-2012 годов.

""Кыргызалтын" как акционер "Центерра Голд Инк." имеет право на получение дивидендов на акции которыми владеет. Однако, в последнее время они практически не выплачивались так как вся прибыль, выводимая из КР направляется на развитие проектов в Северной Америки и других частях мира. Представленность Кыргызстана в совете директоров в количестве трех человек не позволяет республике реально влиять на принятие решений. Простым большинством они принимаются в пользу "Центерры". Это, на мой взгляд, одна из больших манипуляций топ-менеджмента компании", - возмутился Болтурук.

Выступая перед депутатами, эксперт также остановил свое внимание на технических параметрах ведения разработки на месторождении. Он назвал возмутительным отношение канадских инвесторов к природным ресурсам Кыргызстана. По его словам, на Кумторе компания ведет работу таким образом, что на одну добытую тонну руды с содержанием золота приходится от 24 до 31 тонны пустой породы, которую впоследствии компания складировала на ледниках Давыдов и Лысый.

"В мировой практике на одну тонну обогащенной руда, приходится две тонны пустой породы. То, что позволяет себе "Центерра Голд Инк." в Кыргызстане - это варварское, в лучшем случае безграмотное руководство, а в худшем полное игнорирование интересов республики. Этого можно было бы избежать, если бы компания перешла к подземной добыче", - пояснил член госкомиссии.