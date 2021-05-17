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В Кыргызстане будут продвигать энергоэффективные технологии в туризме

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане займутся продвижением энергоэффективных технологий в туризме. Это станет возможным благодаря реализации проекта по продвижению по энерго- и ресурсо- эффективности в туристической отрасли КР (ПЭРЭТО). Презентация новой инициативы прошла 15 мая на международной выставке ITF-2021 "Я кочевник" в культурном центре "Рух Ордо" в г. Чолпон-Ата.

Президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова рассказала о целях и задачах проекта ПЭРЭТО на форуме "Кыргызстан-страна туризма", организованным в рамках выставки. Так, по ее словам, проект реализуется консорциумом партнерских организаций - АУЦА, Юнисон Групп, Technopolis Group (Бельгия), Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production – СSCP (Германия) при финансировании Европейского Союза в рамках программы SWITCH-Asia.

Основная цель проекта – содействие энергетической безопасности и развитию Кыргызстана за счет развития устойчивых моделей производства и потребления. Иначе говоря, это внедрение энерго- и ресурсо- эффективности среди малых и средних предприятий (МСП) в туристическом секторе Кыргызстана.

Задачей проекта является повышение осведомленности потребителей среди МСП, наращивание потенциала и их технической готовности внедрять энергоэффективные меры, а также продвижение инициатив частного сектора, направленных на достижение целей "зеленой" экономики.

"Основная наша аудитория - малый и средний бизнес. По статистике в Кыргызстане насчитывается более 15 тысяч субъектов предпринимательства, работающих в туристической отрасли. Наш фокус – это сектор гостеприимства (отели, рестораны и кафе), из них мы предполагаем, что 300 компаний, из них около 50 отелей, 150 ресторанов, 100 кафе во всех 7 регионах и 2 городах получат необходимые знания по внедрению энергоэффективности и ресурсобережения посредством тренингов, оценки своих знаний и умений, также получением прямых консультаций и доступом к онлайн материалам", - отметила Нурзат Абдырасулова.

Она добавила, что в рамках проекта планируется работа с местными коммерческими институтами для совместной разработки не только продукта "зеленого" финансирования, но и продвижения национального диалога, и политики реализации устойчивого потребления и производства.

"Мы будем готовить аналитические материалы, работать в области добровольной сертификации, также будут организованы тренинги и семинары для передачи знаний. В итоге кыргызстанские компании будут профинансированы через местные финансовые институты на внедрение этих практик на своих предприятиях", - сообщила президент Юнисон Групп.

Реализация проекта внесет большой вклад в продвижение энерго- и ресурсосбережения и сохранение экологии Кыргызстана. Владельцы бизнеса, в свою очередь, получат реальные знания и инструменты для дальнейшего внедрения энергоэффективных технологий в своем секторе, тем самым продвигая устойчивое развитие республики.


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URL: https://www.vb.kg/401181
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, энергоэффективность, Кыргызстан
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