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Жогорку Кенеш одобрил введение внешнего управления на "Кумторе"

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- Оксана Гут
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Жогорку Кенеш одобрил введение кабинетом министров внешнего управления в ЗАО "Кумтор голд компани". Такое решение принято сегодня, 17 мая, на внеочередном заседании парламента.

Кабмину рекомендуется ввести временное внешнее управление в "Кумтор Голд Компани" "в связи с безответственными действиями "Centerra Gold Inc." в сфере пользования недрами, а также назначить временного внешнего управляющего". Ранее на эту должность был предложен Тенгиз Болтурук. Он с декабря 2020 года был членом совета директоров "Центерры", долгое время работал в горнорудной отрасли, имеет двойное гражданство - Канады и Кыргызстана.

Кроме того, Жогорку Кенеш решил продлить деятельность государственной комиссии по Кумтору, которая уже выявила ущерб от канадской компании Кыргызстану в сумме $4 млрд 250 млн.

Отметим, что в ходе заседания парламента глава госкомиссии Акылбек Жапаров отметил, что Кыргызстану не требуется национализировать "Кумтор". Все вопросы, с его слов, может решить именно внешнее управление.


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URL: https://www.vb.kg/401189
Теги:
инвестиции, суд, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, Кумтор
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