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Почему Баткенская область десятки лет остается проблемным регионом?

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- Анвар Ажиев
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На днях в социальных сетях распространили видео, предположительно, снятое в Баткенской области. В нем запечатлены несколько фур без госномеров, внедорожник и патрульный автомобиль. В комментариях говорится, что фуры везут контрабандный груз из Таджикистана, из–за чего между водителем одной машины и местным жителем началась потасовка. Как видно, напряженность в регионе остается: что бы там ни решали между собой президенты, в приграничных районах всегда найдется повод для конфликта. "Вечерка" разбиралась в возможных причинах того, что Баткенская область десятки лет остается проблемным регионом.

Граница в анклавном беспорядке

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 980 км. После распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Причинами постоянно вспыхивающих конфликтов эксперты–международники называют доступ к воде, споры из–за земли, в основе которых - нерешенные проблемы делимитации и демаркации, а также криминальные разборки, возникающие из–за контрабанды.

Баткенская область была создана в 1999 году после вторжения банды ИДУ на территорию нашей республики. Это уникальная часть нашей страны прежде всего потому, что там находятся три анклава - Сох, Шахимардан, Ворух.

Если говорить о политических границах, то они сравнительно новы, учитывая, что Ляйлякский район, Исфана были когда–то частью Бухарского Эмирата. У Баткенской области нет классической границы, имеющей четкие очертания, нейтральные полосы и бетонные столбы с колючей проволокой. Там демаркация проходит по живому, если одна сторона улицы - это Кыргызстан, то другая уже Таджикистан.

Кроме того, это регион трудной судьбы с точки зрения экономического развития, водоснабжения, здравоохранения, поставок продуктов питания. Стоимость некоторых товаров (молочной продукции, колбас, сыров, стройматериалов, лекарств) выше, чем в Бишкеке, на фоне низких заработных плат. К сожалению, за последние годы здесь не достигли главного - улучшения социально–экономического положения.

И, наконец, эта область разная. Она начинается с довольно крупного, по меркам нашей страны, города Кызыл–Кия, находящегося в 100 км от Оша и никак не ассоциирующего себя с Баткеном. Также есть Кадамжайский район с городами Кадамжай и Айдаркен - бывшими промышленными центрами, которые работали с сурьмой и ртутью. Что касается Баткенского района, то в советское время люди ездили на базар в таджикские города Исфару и Шураб, а город Баткен был образован слиянием трех сел. Ляйлякский район также ревниво относится к Баткену как к центру. В общем, связи отдельных частей не сложились, как и не сложилась идентичность жителей именно как представителей одной области.

Несогласованные назначения

Еще один фактор, влияющий на проблемность Баткена, - его отдаленность. Причем не только от Бишкека, но даже от Оша.

Это делает Баткенскую область чем–то вроде государства в государстве. Центральные власти далеко, и, по сути, не способны особенно влиять на происходящее в регионе. А регулярные отчеты о задержании фур с контрабандой доказывают, что местные жители развивают экономические связи с Таджикистаном своим, не совсем законным путем.

По факту Бишкек не может эффективно проводить там собственную кадровую политику, поскольку чужаков в Баткенской области не любят. Достаточно вспомнить нашумевшее убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова, которое связывали с коррупцией и контрабандой в регионе. Только в мае его перевели из Таласа, а в ноябре уже убили на охоте.

Последнему и самому значительному конфликту на границе также предшествовали кадровые перемены. Полномочным представителем правительства в Баткенской области стал уроженец Таласа Омурбек Суваналиев. Сев в кресло главы региона, он стал собирать команду из своих. Заместителем, например, назначил экс–председателя ГРС Эрлана Сапарбаева, который, как писали СМИ, к тому же является окул бала Суваналиева.

Вряд ли такие перемены пришлись по вкусу баткенцам, которые, похоже, привыкли распоряжаться в своем регионе самостоятельно. Так что назначение Суваналиева если и не вызвало прямого недовольства местных, то однозначно повысило напряженность. На своем посту полпред должен вмешиваться во все происходящие в регионе процессы, проявлять ко всему интерес, что, несомненно, могло мешать контрабандистам. А учитывая, что он бывший силовик, шансов понравиться новой земле у него не было. Поэтому, наверно, и проспал "Каттани" назревший у него его носом приграничный взрыв.

Примечательно и то, что господин Суваналиев совсем недавно был заместителем секретаря Совета безопасности КР и непосредственно участвовал в выработке решений, в том числе направленных на защиту территориальной целостности КР от современных вызовов и угроз.

Впрочем, ничего нового. Будучи замом секретаря Собвеза в октябре прошлого года, Суваналиев как и многие первые лица государства, не смог предпринять решительных и здравых мер по урегулированию ситуации в стране, наведению порядка. А в 2010 году, когда в Оше заполыхала межнациональная резня, вместо устранения ее последствий прикрылся необходимостью заниматься очередным референдумом и... нейтрализовался.

Внешние факторы

Нужно признать, что, помимо внутренних причин, влияющих на ситуацию в странах Центральной Азии, существуют и внешние.

Несколько дней назад появилась новость о том, что США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в Таджикистане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американское руководство действительно прорабатывает такую возможность с тем, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" и следить за другими экстремистами". В качестве наиболее подходящих вариантов рассматриваются Узбекистан и Таджикистан.

"Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряженность в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по созданию баз в Центральной Азии", отмечает издание.

При этом подчеркивает, что американское руководство с официальными запросами о создании военных баз на территории упомянутых государств не обращалось. То есть пока вилами по песку, но иметь в виду нужно.

Интересно, что Узбекистан тоже неофициально отреагировал на это предположение.

- В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов, - сообщил журналистам источник в пресс– службе Минобороны Узбекистана.

Эта текстовая граната вброшена в информационное пространство неспроста. Понятно, что США уходят из Афганистана не столько потому, что выполнили свою миссию по построению демократии в этой стране, сколько потому, что они полностью реализовали собственные задачи, поставленные правительством Соединенных Штатов перед вводом войск в эту страну.

Как минимум, свергли режим талибов, освободили территорию Афганистана от их влияния, уничтожили Усаму бен Ладена. Параллельно значительно прокачали свой новый бренд - борцов с террористами.

Сейчас Афганистан для США - это отработанный материал. А вот страны бывшего СССР в Центральной Азии представляют для мирового гегемона серьезный интерес. Причина простая: штатовские военные базы в Узбекистане, Таджикистане или тем более в нашей стране открывают для американцев широкие возможности. Они могут убить сразу двух зайцев - держать в напряжении Россию, а также нервировать Китай своим военным присутствием в непосредственной близости от такого проблемного региона, как СУАР.

Если бы конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана не удалось погасить, то в принципе он мог бы стать поводом для ввода миротворческих сил. В общем–то идея ввода миротворцев уже прозвучала из уст Феликса Кулова 1 мая. Генерал предложил позвать миротворческие части стран ОДКБ, чем создал платформу для общественного обсуждения других возможностей. Включая введение миротворцев ООН - организации, чья штаб–квартира располагается в Нью–Йорке.

Кроме того, на фоне приграничного конфликта в соцсетях актуализировалось обсуждение необходимости вернуть в КР военную базу США. Прозападные активисты считают, что это сберегло бы страну от кровопролитий на границе.

Ждали, кто победит?

Надо отметить, что по мере развития приграничного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном международное сообщество реагировало на ситуацию призывая стороны к мирному урегулированию. Однако США никаких заявлений по этому поводу не делали.

Только 10 мая, более чем через неделю после того, как на границе прекратилась стрельба, все остальные страны, в том числе и РФ, предложили свое посредничество. Только тогда было заявлено, что США предлагают Кыргызстану и Таджикистану любую поддержку в урегулировании приграничного конфликта. Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник, выступая на интернет–семинаре, который был проведен вашингтонским Атлантическим советом.

Он подчеркнул, что США воодушевлены последним развитием событий между Таджикистаном и Кыргызстаном.

- Мы контактировали с их посольствами здесь, в Вашингтоне. Мы предложили любым возможным способом поддержать мирное урегулирование конфликта. И, что более важно, мы действительно призвали руководство в Бишкеке и Душанбе взять на себя ответственность, создавать условия, чтобы такого типа происшествия не случались вновь, - подчеркнул Хеник.

Вместе с тем американский чиновник заявил, что ситуация еще далека от урегулирования.

- Потребуются мир и стабильность, чтобы создать условия для возвращения населения в свои дома и для восстановительных работ в зоне конфликта. США, конечно, находятся в прямом контакте через свои посольства в Бишкеке и Душанбе с руководством обеих стран, - резюмировал он.

Понятно, что справиться с внешним влиянием Кыргызстан не может. Однако сохранять мир и стабильность в таком сложном регионе, как Баткенская область, необходимо. Но сделать это можно, только если центральные власти нашей страны обратят, наконец, внимание на то, как живут баткенцы, в чем нуждаются. И перестанут бывать там только наездами в критических ситуациях.


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URL: https://www.vb.kg/401191
Теги:
Баткенская область, контрабанда, приграничные конфликты, Кыргызстан
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