Завтра в Душанбе состоится очередное заседание Совета глав МИД ОДКБ

Завтра, 19 мая, в г. Душанбе (Таджикистан) состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ с участием главы МИД Кыргызской Республики Руслана Казакбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания главами внешнеполитических ведомств планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам, состоянию и перспективам развития региональной обстановки, укреплению внешнеполитической координации в рамках ОДКБ. А также участники обсудят ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной к проведению во втором полугодии т.г. в г. Душанбе.