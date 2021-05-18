Чиновники: улицу Панфилова в селе Аламедин заасфальтируют

Администрация пригородного села Аламедин пообещала, что улица Панфилова будет асфальтирована. Так местные власти отреагировали на жалобу сельчан о плохом состоянии дороги.

Напомним, редакция VB.KG сообщала, что жители улицы Панфилова в пригородном селе Аламедин пожаловались на местных чиновников, которые долгое время не проводили капитальный ремонт дороги, не смотря на многочисленные обещания.

Вместо асфальта артерия лишь ежегодно подравнивалась грейдером. Но такого ремонта надолго не хватало, а потому в сезон осадков на улице появлялись огромные лужи, а летом было не продохнуть от пыли.

Местные жители сообщали, что перед асфальтированием власти заявили о необходимости замены водопровода. Но люди выступили против, так как сейчас используются прочные толстостенные трубы, рассчитанные на большой срок эксплуатации. Взамен хотят поставить пластиковые коммуникации, из-за которых у воды появляется специфический запах.

Администрация села Аламедин сообщила, что капитальный ремонт дороги был запланирован еще в прошлом году. Но внесла свои коррективы пандемия, из-за которой пришлось отложить не только этот проект, но и многие другие, включая работы по благоустройству территорий.

Однако Аламединский айыльный аймак все также настаивает на замене коммуникаций, чтобы потом не вскрывать новый асфальт. Помимо водопровода будет решаться вопрос и с центральной канализацией. Поэтому для завершения этих проектов потребуется время.

В настоящий момент завершены все работы по подготовке необходимой документации, дорога занесена в план местного бюджета.