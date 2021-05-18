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Канада высказалась по установлению внешнего управления на "Кумтор"

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- Виктория Гунгер
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Глава МИД и министр малого бизнеса Канады сделали заявление относительно ситуации с "Кумтор Голд".

Как отмечается, важный инвестиционный партнер КР, Канада очень обеспокоена развитием событий в горнодобывающем секторе.

- Мы разочарованы решением, принятым на внеочередном заседании парламента Кыргызстана 17 мая об установлении временного внешнего управления компании "Кумтор Голд". Также мы выражаем разочарование заявлением, сделанным во время парламентского заседания, что кыргызская сторона намерена установить контроль над управлением канадской акционерной компанией открытого типа, включая ее международные активы. Это может негативно сказаться на объеме будущих иностранных инвестиций в КР. Мы также выражаем сожаление, что этот спор между иностранными инвесторами и Правительством КР не был разрешен прозрачно обеими сторонами, работая вместе, - подчеркнули представители правительства Канады.

Он также напомнили, что полное восстановление экономики после COVID-19 требует прозрачной и справедливой деловой среды.

- Подобные меры могут снизить объем международной торговли и иностранных инвестиций, а также негативно отразиться на благосостоянии кыргызского народа, - добавляется в их сообщении.

Складывается устойчивое впечатление, что канадцы сожалеют лишь о "полюбовном" решении спора между Кыргызстаном и их инвесторами. При этом, как ни странно, представители МИД Канады и правительства этой страны не высказались по поводу множественных фактов нарушений, выявленных в компании Госскомиссией нашей страны.


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URL: https://www.vb.kg/401207
Теги:
инвестиции, Канада, Кыргызстан, Кумтор
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