ГП "Кыргыз Почтасы" предупреждает граждан о мошенниках

К нам поступила информация о том, что покупатели просят реквизиты банковских карт при покупке того или иного товара с Lalafo или других платформ для перевода денег и доставки через "Кыргыз Почтасы". Об этом сообщили в ведомстве.

ГП "Кыргыз Почтасы" не имеет таких способов оплаты и доставки. Перевод денежных средств, который мы осуществляем можно сделать только через официальный сайт или скачав приложение в play маркет "Перевод денежных средств с карты в Киргизию". Мы не несем ответственность за переведенные вами мошенникам деньги и убедительно просим вас быть осторожнее.

Если вы уже ввели данные, то для вашей безопасности банковские сотрудники рекомендуют: немедленно заблокировать карту, сообщить в банк по горячей линии о краже денег и написать в отделении банка заявление о несогласии с операцией. Сделать все это необходимо не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали.

Всю достоверную информацию вы можете узнать на официальном сайте www.kyrgyzpost.kg или по номерам +996(312) 61 52 94

+996(312) 61 52 96