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Галина Байтерек больше не руководит пресс-службой президента КР

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- Оксана Гут
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Галину Байтерек сняли с должности руководителя пресс-службы президента КР. Ее место займет Эрбол Султанбаев, он также работал в пресс-службе главы государства.

Байтерек уже прокомментировала свое отстранение от должности в соцсетях.

"Сегодня последний день моей работы в должности пресс-секретаря президента КР Садыра Жапарова. Во избежание слухов и кривотолков хочу заверить, что мы остаемся с Садыром Нуркожоевичем в добрых человеческих и хороших рабочих отношениях. Я выполнила все поставленные передо мной задачи, и теперь мне предстоит новый фронт работы. Но об этом я сообщу позже.

Вместе с Президентом Садыром Жапаровым, вместе с командой, вместе со всеми вами мы прошли сложный путь, пережили несколько серьезных потрясений. И могу ответственно заявить, что это был один из самых насыщенных и ответственных периодов моей жизни", - написала она на своей странице в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/401216
Теги:
назначение, президент, увольнение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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