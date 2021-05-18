Галина Байтерек больше не руководит пресс-службой президента КР

Галину Байтерек сняли с должности руководителя пресс-службы президента КР. Ее место займет Эрбол Султанбаев, он также работал в пресс-службе главы государства.

Байтерек уже прокомментировала свое отстранение от должности в соцсетях.

"Сегодня последний день моей работы в должности пресс-секретаря президента КР Садыра Жапарова. Во избежание слухов и кривотолков хочу заверить, что мы остаемся с Садыром Нуркожоевичем в добрых человеческих и хороших рабочих отношениях. Я выполнила все поставленные передо мной задачи, и теперь мне предстоит новый фронт работы. Но об этом я сообщу позже.

Вместе с Президентом Садыром Жапаровым, вместе с командой, вместе со всеми вами мы прошли сложный путь, пережили несколько серьезных потрясений. И могу ответственно заявить, что это был один из самых насыщенных и ответственных периодов моей жизни", - написала она на своей странице в Facebook.