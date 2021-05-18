Жапаров подписал указы: В администрации президента КР кадровые перестановки

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указы, согласно которым назначены руководители структурных подразделений администрации президента Кыргызской Республики.

Так, в соответствии с указами главы государства:

- Султанбаев Эрбол Абдыкадырович – назначен пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики;

- Джаманбаев Муса Мураталиевич – назначен руководителем службы протокола Президента Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Калматов Анарбек Баратович – назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской;

- Абытов Алмасбек Ахунжанович – назначен полномочным представителем Кабинета Министров Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики;

- Жусупов Медер Кенешович – назначен полномочным представителем Президента и Кабинета Министров в Конституционном суде Кыргызской Республики;

- Марс Нурай – назначена заведующей отделом информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Иминов Махамаджан Саитович – назначен заведующим отделом правового обеспечения Президента Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Естебесов Адыл Жээнбекович – назначен заведующим отделом правового обеспечения Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Базарбеков Замирбек Курамаевич – назначен заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Дюшекеев Дастан Станбекович – назначен заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Айдарбеков Айбек Акматбекович – назначен заведующим отделом международного сотрудничества Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Бакиров Жетиген Жокинович – назначен заведующим отделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Орозалиев Акылбек Атабекович – назначен заведующим отделом инспекторско-контрольной работы Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Жалалов Жаныбек Махматалиевич – назначен заведующим отделом организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Керимжанов Алтынбек Джамалбекович – назначен заведующим отделом кадров Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Мурзаканов Санжар Равшанбекович – назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Беков Аскат Турдумаматович – назначен заведующим отделом политики стратегического развития и планирования Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Абдыкалыков Жанузак Козубайевич – назначен заведующим отделом экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Кулуев Алымкул Раимкулович – назначен заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Оморов Азамат Каныбекович – назначен заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Узаков Азат Сапарбаевич – назначен заведующим отделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Байтереков Таалай Алымбекович – назначен заведующим отделом цифрового развития Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Усубалиев Максат Абдыкадырович – назначен заведующим отделом здравоохранения и социальной защиты Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Байтерек Галина Джумабековна – назначена заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Базарбаев Кудайберген Базарбаевич – назначен заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Абдрахманова Чолпон Садырбековна – назначена начальником Канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Абдысадыр уулу Азат – назначен заведующим отделом редактирования и перевода актов Президента и Кабинета Министров, иных актов канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Рахматова Жанна Аскербековна – назначена заведующей отделом выпуска актов Президента и Кабинета Министров, иных актов канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

Кроме того, распоряжениями Президента Кыргызской Республики:

- Шукурбеков Улугбек Абдималикович – назначен ответственным секретарем Комиссии по гражданству Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Апенов Таалайбек Бекболотович – назначен ответственным секретарем Комиссии по помилованию Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Сманбаева Жылдыз Аскарбековна – назначена ответственным секретарем Комиссии по государственным наградам Администрации Президента Кыргызской Республики;

Также Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мамбетов Алмаз Ишенбекович назначен управляющим делами Президента Кыргызской Республики.

Распоряжениями Главы государства:

- Мамбеталиев Мирбек Кемелович – назначен первым заместителем управляющего делами Президента Кыргызской Республики;

- Шерматов Эмиль Абсатарович – назначен заместителем управляющего делами Президента Кыргызской Республики.