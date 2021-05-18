Погода
$ 83.92 - 84.33
€ 100.77 - 102.27

Есть ли необходимость в повторных выборах в БГК?

214  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее Бишкекская территориально-избирательная комиссия отменила регистрацию партий "Эмгек" и "Ак-Бата" - первых за применение административного ресурса, вторых за подкуп избирателей. А до этого за агитацию в день выборов, подкуп голосов и нарушение правил финансирования была отстранена партия НДПК.

За эти партии проголосовали более 33.33% горожан, следовательно, их голоса признаны недействительными. По закону о выборах, при аннулировании трети голосов избирателей ТИК обязана отменить итоги голосования на всех участках. Теперь Бишкекская ТИК обратится к президенту, чтобы тот назначил повторные выборы.

Но есть ли необходимость в повторных выборах Бишкекского городского кенеша? Тем более если сравнивать эти выборы с 2012 годом, то прогресс, как говорится, в любом случае на лицо. Тогда СДПК получила 21 мандатов, на этот раз же более или менее места распределились среди партий: Эмгек – 10 мандатов, Ак-Бата - 9, НДПК - 8, Ата Журт - 7, Ынтымак - 6, Биздин эл – 5.

Это первое. Второе, люди уже устали от выборов и поэтому есть вероятность, что на повторных явка будет еще ниже, чем была. То есть может получиться так, что уже одна или две партии смогут пройти 7-й порог, а это значит снова недовольства проигравших и повторные требования отменить итоги выборов.

Кроме этого, повторные выборы потребуют дополнительных средств из бюджета, а с учетом экономической ситуации в стране затраты уже эти будут точно нецелесообразные.

По словам депутата БГК Таалайбека Сагынова, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, необходимо менять именно избирательное законодательство.

- В целом, я за то, чтобы отменили итоги выборов в БГК, так как были нарушения. С другой стороны, даже если назначим перевыборы, то ситуация на мой взгляд не сильно поменяется. Люди уже не верят депутатам и поэтому голосуют, если можно так выразиться, холодильниками. На выборах в БГК голосовали, в основном, друзья, родственники и сторонники 1800 кандидатов. Поэтому необходимо кардинально менять избирательное законодательство, - сказал он.

Выходит, если верить словам депутата, повторные выборы не принесут ожидаемого результата. Итог останется прежним. Стоит ли в таком случае их проводить? Может будет целесообразнее пока оставить все как есть, до тех пор, пока мы не поменяем избирательное законодательство?

Кстати, на сегодня ситуация с коронавирусом также оставляет желать лучшего. Всю последнюю неделю ежедневно смертность от болезни оставалась высокой и этот аргумент точно не в пользу повторных выборов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401219
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  