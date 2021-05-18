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В Бишкеке сегодня состоится ночь музеев. Список локаций

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- Оксана Гут
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Сегодня, 18 мая, с 17:00 до 22:00 часов в Бишкеке состоится ночь музеев, сообщает пресс-служба мэрии.

По следующим локациям:

- Мемориальный дом-музей Ольги Мануиловой по адресу: ул. Тыныстанова №108, тел. 66 11 74;

- Музей- мастерская Г. Айтиева по адресу: ул. Тыныстанова 78, тел. 62 31 66;

- Мемориальный дом-музей С.А. Чуйкова по адресу: ул. Чуйкова №87, тел. 30 33 64;

- Мемориальный дом – музей А. Токомбаева по адресу: ул. Чуйкова 109, тел. 30 03 57.

Отметим, 18 мая ежегодно отмечается Международный день музеев.


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URL: https://www.vb.kg/401220
Теги:
музей, Бишкек, культура, Кыргызстан, мэрия
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