Граница. На спецсчет Бишкека для баткенцев поступило более 5 млн сомов

На спецсчет столицы для жителей Баткенской области поступило более 5 миллионов сомов, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Финансовую помощь оказали неравнодушные горожане, предприниматели, общественные деятели, журналисты и сотрудники муниципалитета. Средства перечислены на специальный счет "аппарата полномочного представителя ПКР в Баткенской области".

Напомним, что при мэрии города Бишкек был открыт единый специальный счет по добровольным сборам для поддержки сограждан, пострадавших в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе, на который поступило:

- от физических лиц – 934 520 сомов;

- от юридических лиц – 273 437 сомов;

- от служб мэрии – 4 млн 207 973,3 сома;

- "Элсом" – 416 615 сомов;

С 30 апреля по сегодняшний день всего поступило 5 миллионов 832 тысячи 545 сомов.

"Мэрия города Бишкек выражает благодарность всем тем, кто не остался в стороне и за поддержку жителей Баткенской области", - говорится в сообщении.