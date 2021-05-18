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Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч

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Мобильное приложение MEGA24 достигло более 500 тысяч уникальных установок из статистики магазина Google Play по состоянию на май 2021 года. Пользователи по достоинству оценили широкий функционал, удобство и информативность сервиса, благодаря чему приложение стало одним из самых скачиваемых среди абонентов мобильных операторов Кыргызстана.

Личный кабинет

В "Личном кабинете" абоненты самостоятельно могут:

  1. менять текущий тариф;
  2. управлять услугами;
  3. следить за собственным балансом;
  4. контролировать расходы близких людей;
  5. получать бонусы и участвовать в акциях;
  6. также в приложении можно решить любой вопрос: специалисты MegaCom готовы проконсультировать абонентов в режиме 24/7 – не нужно никуда звонить, ждать соединения с оператором или ехать в центры обслуживания.

МегаПортал

Многофункциональность данного раздела позволяет:

  1. быстро и точно ознакомиться с прогнозом погоды, курсом валют и перевести одну денежную единицу в другую по актуальному курсу с помощью специального конвертера;
  2. просмотреть самые топовые актуальные глянцевые журналы в электронном формате, а также воспользоваться другими интересными развлекательными сервисами;
  3. в блоке "Всё для учебы" абонентам доступен цифровой контент раздела "Санарип Мектеп" для онлайн-обучения и подачи заявки на подключение к тарифным пакетам "Билим на 7 дней" и "Билим на 4 недели".

Акции

Участвуйте в различных акциях и получайте бонусы. На данный момент абоненты могут испытать удачу в акции "Счастливый ключ" и выиграть новую 2-х комнатную квартиру в центре Бишкека в жилом комплексе "Ак-Марал 2" от СК CAPSTROY KG! Помимо главного приза участников также ждут ежедневные и еженедельные денежные призы в размере от 4000 сомов до 30000 сомов. Кроме этого, будут разыграны крутые подарки для обустройства и ремонта дома, квартиры или офиса.

МегаСкидки

Самые интересные скидочные предложения от компаний-партнеров! Для того, чтобы воспользоваться ими, достаточно в приложении выбрать желаемую скидку и получить купон, который можно активировать в удобное время.

MEGA24 – все необходимое в одном приложении!


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URL: https://www.vb.kg/401223
Теги:
#MegaCom, PR
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