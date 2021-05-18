Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч

Мобильное приложение MEGA24 достигло более 500 тысяч уникальных установок из статистики магазина Google Play по состоянию на май 2021 года. Пользователи по достоинству оценили широкий функционал, удобство и информативность сервиса, благодаря чему приложение стало одним из самых скачиваемых среди абонентов мобильных операторов Кыргызстана.

Личный кабинет

В "Личном кабинете" абоненты самостоятельно могут:

менять текущий тариф; управлять услугами; следить за собственным балансом; контролировать расходы близких людей; получать бонусы и участвовать в акциях; также в приложении можно решить любой вопрос: специалисты MegaCom готовы проконсультировать абонентов в режиме 24/7 – не нужно никуда звонить, ждать соединения с оператором или ехать в центры обслуживания.

МегаПортал

Многофункциональность данного раздела позволяет:

быстро и точно ознакомиться с прогнозом погоды, курсом валют и перевести одну денежную единицу в другую по актуальному курсу с помощью специального конвертера; просмотреть самые топовые актуальные глянцевые журналы в электронном формате, а также воспользоваться другими интересными развлекательными сервисами; в блоке "Всё для учебы" абонентам доступен цифровой контент раздела "Санарип Мектеп" для онлайн-обучения и подачи заявки на подключение к тарифным пакетам "Билим на 7 дней" и "Билим на 4 недели".

Акции

Участвуйте в различных акциях и получайте бонусы. На данный момент абоненты могут испытать удачу в акции "Счастливый ключ" и выиграть новую 2-х комнатную квартиру в центре Бишкека в жилом комплексе "Ак-Марал 2" от СК CAPSTROY KG! Помимо главного приза участников также ждут ежедневные и еженедельные денежные призы в размере от 4000 сомов до 30000 сомов. Кроме этого, будут разыграны крутые подарки для обустройства и ремонта дома, квартиры или офиса.

МегаСкидки

Самые интересные скидочные предложения от компаний-партнеров! Для того, чтобы воспользоваться ими, достаточно в приложении выбрать желаемую скидку и получить купон, который можно активировать в удобное время.

MEGA24 – все необходимое в одном приложении!