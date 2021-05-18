Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч

Мобильное приложение MEGA24 достигло более 500 тысяч уникальных установок из статистики магазина Google Play по состоянию на май 2021 года. Пользователи по достоинству оценили широкий функционал, удобство и информативность сервиса, благодаря чему приложение стало одним из самых скачиваемых среди абонентов мобильных операторов Кыргызстана.
В "Личном кабинете" абоненты самостоятельно могут:
Многофункциональность данного раздела позволяет:
Участвуйте в различных акциях и получайте бонусы. На данный момент абоненты могут испытать удачу в акции "Счастливый ключ" и выиграть новую 2-х комнатную квартиру в центре Бишкека в жилом комплексе "Ак-Марал 2" от СК CAPSTROY KG! Помимо главного приза участников также ждут ежедневные и еженедельные денежные призы в размере от 4000 сомов до 30000 сомов. Кроме этого, будут разыграны крутые подарки для обустройства и ремонта дома, квартиры или офиса.
Самые интересные скидочные предложения от компаний-партнеров! Для того, чтобы воспользоваться ими, достаточно в приложении выбрать желаемую скидку и получить купон, который можно активировать в удобное время.
MEGA24 – все необходимое в одном приложении!