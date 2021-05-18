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Айжан Беккоёнова: Выбирайте партию с равными возможностями, где вас услышат

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- Оксана Гут
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Бишкекская ТИК восстановила Беккоёнову Айжан Мелисбековну в качестве кандидата в депутаты Бишкекского городского кенеша от политической партии "Ак-Бата". Решение принято 12 мая за № 46/1.

Как стало известно VB.KG, правоохранительные органы установили полную непричастность Беккоёновой к событиям, связанным с подкупом голосов в жилмассиве "Ак Бата" во время выборов в Бишкекский городской кенеш. Также Бишкекской ТИК было установлено, что жилмассив "Ак-Бата" вообще не был закреплен за этим кандидатом в депутаты.

Редакция связалась с Айжан Беккоёновой и попросила прокомментировать ситуацию.

"Во-первых, я хотела бы поблагодарить ЦИК КР и Бишкекскую ТИК за объективное и справедливое рассмотрения моего дела о восстановлении, а правоохранительные органы за честность. На сегодняшний день я имею все юридические документы, подтверждающие мою непричастность к подкупам", - сказала она.

Что касается дальнейшей работы с "Ак-Бата", то, со слов Беккоёновой, взаимоотношения с партией были фактически прекращены с момента отмены ее регистрации Бишкекской ТИК.

"В связи с тем, что политическая партия "Ак-Бата" не оказала мне никакой поддержки, дальнейшее пребывание в команде партии "Ак-Бата" не имело уже смысла, - отметила девушка. - Я хотела бы посоветовать молодым людям не идти в политику в нынешнем состоянии, а заниматься реальным сектором экономики. Если все-таки решили идти в политику, то выбирайте партию с равными возможностями, где вас услышат".


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URL: https://www.vb.kg/401224
Теги:
выборы, закон, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, подкуп, ЦИК
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