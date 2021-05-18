"Клевета, шантаж, угрозы перекрыть кислород - все пущено в ход" - эксперт

Что происходит сейчас в Кыргызстане? Я читаю заявления Европейского банка развития, перевод статьи из Financial Times, цитаты каких-то анонимных источников и в памяти всплывают огненные строки Манифеста Коммунистической Партии: "Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские". Заменим слова Европа, папа, Меттерних и прочие, на Кыргызстан, ЕБРР, Financial Times, финансовые институты, инвесторы, прибавим пятую колонну внутри – и получим полную картину происходящего в маленькой стране в центре Азии. Такое мнение в соцсетях высказал политолог Мусуркул Кабылбеков.
По его словам, развернулась охота за местным призраком. Травля, клевета, шантаж, неприкрытые угрозы перекрыть кислород, организовать экономический коллапс – в ход пущено всё.
"Что же это за призрак? Осмелюсь предположить – призрак Возрождения Кыргызстана. Кыргызстан в последний месяц буквально сотрясает конфликт на границе и тяжба с канадцами. Страна выходит, нет, ее выводят, буквально выволакивают из зоны комфорта, в котором она разлагалась 30 лет. Мы вступаем на тропу войны. В широком смысле этого слова. И опять же Сунь Цзы: "Война - это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к выживанию или гибели. Это нужно тщательно взвесить и обдумать". Попробуем расшифровать слова великого стратега применительно к нашей ситуации. Всякое развитие и рост возможны только в ситуации борьбы. Первый закон диалектики, сказали бы авторы коммунистического манифеста. Мы выбрали путь борьбы и развития. С чем мы столкнемся на этом пути:
Наконец, нас убеждают, что мы ни организационно, ни технологически не способны управлять таким сложным производством, как Кумтор. Иначе говоря, без бремени белого человека аборигенам никак не обойтись.
Что мы можем противопоставить:
Это первостепенные задачи, которые необходимо решать на марше. Всем перечисленным категориям придётся прилагать усилия, преодолевать трудности, напрягать интеллект, решать задачи, расти и развиваться. Это и есть путь жизни и существования. Не делать этого значит путь смерти и гибели. Выбор за нами. И хорошо, что в этом столкновении наш противник не такой же аутсайдер как мы, а мощная западная корпорация.
Мы должны быть готовы затянуть пояса или сдаться на милость победителя. В последнем случае надо прекратить всю болтовню о суверенитете, великом прошлом и будущем. А ещё лучше, не кривляясь войти в состав какого-нибудь великого соседа.
"Нация, мечтающая о великом будущем, и не готовая на великие жертвы, обречена на бесплодное существование."
К сожалению, забыл кому принадлежат эти великие слова", - написал Мусуркул Кабылбеков.