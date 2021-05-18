"Клевета, шантаж, угрозы перекрыть кислород - все пущено в ход" - эксперт

Что происходит сейчас в Кыргызстане? Я читаю заявления Европейского банка развития, перевод статьи из Financial Times, цитаты каких-то анонимных источников и в памяти всплывают огненные строки Манифеста Коммунистической Партии: "Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские". Заменим слова Европа, папа, Меттерних и прочие, на Кыргызстан, ЕБРР, Financial Times, финансовые институты, инвесторы, прибавим пятую колонну внутри – и получим полную картину происходящего в маленькой стране в центре Азии. Такое мнение в соцсетях высказал политолог Мусуркул Кабылбеков.

По его словам, развернулась охота за местным призраком. Травля, клевета, шантаж, неприкрытые угрозы перекрыть кислород, организовать экономический коллапс – в ход пущено всё.

"Что же это за призрак? Осмелюсь предположить – призрак Возрождения Кыргызстана. Кыргызстан в последний месяц буквально сотрясает конфликт на границе и тяжба с канадцами. Страна выходит, нет, ее выводят, буквально выволакивают из зоны комфорта, в котором она разлагалась 30 лет. Мы вступаем на тропу войны. В широком смысле этого слова. И опять же Сунь Цзы: "Война - это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к выживанию или гибели. Это нужно тщательно взвесить и обдумать". Попробуем расшифровать слова великого стратега применительно к нашей ситуации. Всякое развитие и рост возможны только в ситуации борьбы. Первый закон диалектики, сказали бы авторы коммунистического манифеста. Мы выбрали путь борьбы и развития. С чем мы столкнемся на этом пути:

С квалификацией и опытом международных юридических компании, которым заплатят большие деньги. С информационной войной, где будут задействованы самые авторитетные таблоиды Запада. С санкциями со стороны мировых финансовых институтов и доноров. С возможным бегством капитала и бойкотом инвесторов. С внутренним саботажем.

Наконец, нас убеждают, что мы ни организационно, ни технологически не способны управлять таким сложным производством, как Кумтор. Иначе говоря, без бремени белого человека аборигенам никак не обойтись.

Что мы можем противопоставить:

В первую голову сплочённость народа. В сторону политику, идеологию, интересы и кланы. Интеллект, квалификацию наших юристов, журналистов, блогеров и прочих работников умственного труда. Грамотную и осмысленную работу МИДа, посольств и представительств за рубежом. Пора отдавать долги стране за безбедную красивую жизнь за рубежом. Мобилизацию всего инженерно- технического потенциала страны. Призвать в ряды действующей армии всех отставников и пенсионеров горного дела.

Это первостепенные задачи, которые необходимо решать на марше. Всем перечисленным категориям придётся прилагать усилия, преодолевать трудности, напрягать интеллект, решать задачи, расти и развиваться. Это и есть путь жизни и существования. Не делать этого значит путь смерти и гибели. Выбор за нами. И хорошо, что в этом столкновении наш противник не такой же аутсайдер как мы, а мощная западная корпорация.

Мы должны быть готовы затянуть пояса или сдаться на милость победителя. В последнем случае надо прекратить всю болтовню о суверенитете, великом прошлом и будущем. А ещё лучше, не кривляясь войти в состав какого-нибудь великого соседа.

"Нация, мечтающая о великом будущем, и не готовая на великие жертвы, обречена на бесплодное существование."

К сожалению, забыл кому принадлежат эти великие слова", - написал Мусуркул Кабылбеков.