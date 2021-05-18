Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся 24 мая в Сочи

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и России Владимир Путин встретятся 24 мая в Сочи. Об этом сообщил глава Российской Федерации, передает РИА Новости.

"Укрепляются отношения стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном. Наши страны объединяют страницы совместной истории. Мы испытываем взаимное доверие и уважение к друг другу. РФ и КР успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведем предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым 24 мая в Сочи", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Отметим, сегодня пресс-служба президента КР сообщила, что Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы в связи с предстоящим рабочим визитом в Россию.