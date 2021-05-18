Какую роль в отношениях КР и "Центерра Голд Инк." сыграл Акылбек Жапаров

Кумтор является крупнейшим золотым месторождением Кыргызстана. С момента подписания в 1992 году между канадской компанией "Камеко" и первым президентом КР Аскаром Акаевым соглашения, его деятельность сопровождалась скандалами. Напряженность сохраняется и сегодня.

В самом начале работы канадской компании на Кумторе, Кыргызстан владел 67% акций "Кумтор Оперейтинг Компани", учрежденной в 1993 году. При этом по договоренностям с канадской стороной с 1997 года должен был начаться процесс передачи Кыргызстану 100% доли в компании. К 2007 году данный переход должен был быть завершен. Однако, чтобы избежать этого канадская компания предлагает реструктуризировать проект и образовать "Центерра Голд Инк.".

Интересно, что по новому соглашению Кыргызстан взамен 67% акций в "Кумтор Оперейтинг Компани" получал всего 33% в "Центерра Голд Инк.". Для обоснования такой низкой доли КР в "Центерра Голд Инк." ее представители намеренно занизили показатели запасов золота на руднике Кумтор.

Президент Аскар Акаев согласился на условия "Камеко", а вот в рабочей группе по реструктуризации "Кумтор Оперейтинг Компани" не все. Указом президента в состав группы вошел депутат Акылбек Жапаров. Изучив предложение "Камеко" и "Центерра Голд Инк.", он высказал особое мнение. В частности, он заявил, что в случае реструктуризации и вхождения Кыргызстана в качестве акционера в "Центерра Голд Инк." доля республики должна составлять не менее 80%. Свое мнение он объяснил реальными запасами рудника Кумтор и ожидаемой прибылью от его разработки.

Но видимо вопрос уже был решен, а презентации и деятельность рабочей группы носили формальный характер. Понимая, что повлиять на ситуацию он не сможет Жапаров вышел из состава рабочей группы и отказался от дальнейшего участия в переговорах. По инициативе депутатов законодательного парламента были приняты важные документы о введение прямого запрета на создание "Центерра Голд Инк.". В первом постановлении законодательного парламента говорится о нецелесообразности создания "Центерра Голд Инк.", во втором четко прописано, что образование компании допустимо только с разрешения парламента.

Несмотря на это 31 декабря 2003 года на заседании правительства Соглашение было принято.

Уже позже в 2005-2006 годах Акылбек Жапаров стал руководителем рабочей группы по Кумтору. Тогда совместно с другими членами комиссии ему удалось доказать, что 31 декабря 2003 года на самом деле не было заседания правительства, а принятие решение по созданию "Центерра Голд Инк." было оформлено путем опроса, что является грубым нарушением законодательства КР.

Кроме того, на момент якобы одобрения правительством соглашения о создании "Центерра Голд Инк." действовало как минимум два постановления законодательного собрания, препятствующие появлению новой компании.

Несмотря на это 4 января 2004 года, действующий на тот момент Министр юстиции КР Курманбек Осмонов заявил, что нет ни одного нормативно-правового акта, который бы запрещал образование данной компании. При таких обстоятельствах и появилась "Центерра Голд Инк.", в которой Кыргызстан получил долю в 33%.

Интересно, что в первый же день выхода компании на фондовый рынок Торонто руководство страны приняло решение продать часть акций, за которые республика выручила 84 миллиона долларов США. Таким образом в распоряжении республики осталось только 15% доли в компании.

В 2006 году вновь начались переговоры с канадцами об увеличении доли Кыргызстана в "Центерра Голд Инк.". Попытки выбить более выгодные условия для КР предпринял действующий на тот момент первый вице-премьер-министр республики Данияр Усенов. Ему удалось договориться об увеличении пакета акций на 6.5% и выплатах в бюджет в размере 20 млн долларов США. Но голосов членов ПКР, выступивших за новые условия, не хватило. Тогда переговоры с канадцами вновь передали Акылбеку Жапарову, который занимал должность министра финансов КР.

И надо отметить, ему удалось доказать, что Кыргызстану несправедливо было передано только 33% акций в "Центерра Голд Инк.". В ходе переговоров "Камеко", владеющая на тот момент еще 53% пакета акций, изъявила желание передать КР 17% ценных бумаг. Но и такой расклад не удовлетворял требования переговорщиков.

Было предложено четыре варианта дальнейшего сотрудничества, в противном случае все соглашения с "Центерра Голд Инк." попросту разрывались. Рассматривалось увеличение доли Кыргызстана в компании минимум до 52% максимум до 67%. Кроме того, вводилось налогообложение в размере 12% от валового дохода компании от реализации золота с ежегодным ростом на 1%, пока сумма налога не достигнет 14% и введения 4-процентного налога на материально-сырьевую базу.

Жапарову удалось договориться об увеличении доли КР в "Центерра Голд Инк." до 52%. Он готовился представит результаты переговоров на заседании парламента. Однако в день презентации коалиция большинства так и не собралась. Заседание было перенесено на следующей день, но оно так и не состоялось по причине самороспуска парламента. Жапарова сняли с должности министра финансов и назначили министр экономического развития и торговли, но самое главное отстранили от всех дальнейших переговоров по Кумтору.

В последующие два года переговоры с канадцами курировали Максим Бакиев и Алексей Елисеев. По итогам Кыргызстан получил дополнительные 17% от "Камеко", то есть удалось сохранить ранее достигнутые Жапаровым договоренности по 14% налогу от валового дохода от реализации золота и 4-процентному налогу на материально-сырьевую базу.

Собственно, на исполнение этих и других соглашений между Кыргызстаном и "Центерра Голд Инк." и была направлена работа последних недель созданной государственной комиссии. Результаты проверки пока не озвучены, но в сети уже появляется информация о том, что членам комиссии удалось выявить множественные налоговые и экологические нарушения в работе "Кумтор Голд Компани" (компания работает под руководством "Центерра Голд Инк."). Интересно, что состав госкомиссии возглавил Акылбек Жапаров. Может на этот раз если ему не будут мешать, то он сможет довести дело до конца и восстановить историческую справедливость в сотрудничестве Кыргызстана и "Центерра Голд Инк.".