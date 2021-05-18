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Главы Минтранса КР и РУз исследовали дорогу Ош-Сарыташ-Иркештам

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 18 мая 2021 года, Министр транспорта и коммуникаций КР Гульмира Абдралиева посетила с рабочей поездкой Ошскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, глава Минтранскома КР встретилась с министром транспорта Республики Узбекистан Илхомом Макхамовым в рамках проведенных переговоров Президентов двух стран КР Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева.

"Делегации провели осмотр, изучение и исследование автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам. Также увидели работу контрольно-пропускного пункта Иркештам где на месте ознакомились с проводимой работой по развитию мультимадального транспортного коридора Кашгар-Иркештам-Ош-Андижан-Ташкент. Посетили перевалы Чыйырчык, Талдык, Тонмурун и пункт Сары-Таш.

Стороны обсудили вопросы улучшения инфраструктуры в выше перечисленных участках, создания всех условий для полноценной и бесперебойной работы перевозчиков, водителей двух стран. Оснащение дополнительной дорожной техникой автодороги Ош-Сары-Таш-Иркештам особо отметили дорожники в связи со сложностью климатических условий на данном участке.Министр Г.Абдралиева особо отметила рельефное расположение перечисленных участков дала поручение всем соответствующим структурным подразделениям, для решения вышеперечиленных вопросов.

Также министры транспорта двух стран договорились и впредь все сторонне развивать и помогать в создании комфортабельных условий для водителей рамках полномочий двух государственных органов. Данная встреча послужит развитию торгово-экономических двух стран, что послужит еще более скреплению дружбы между народами заключили стороны.


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URL: https://www.vb.kg/401229
Теги:
Минтранском, Садыр Жапаров, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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