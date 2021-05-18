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ГКНБ КР изъято рекордное количество героина

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР задержано более 440 кг героина стоимостью 20 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Так в ходе длительной спецоперации установлена и пресечена деятельность крупнейшего международного наркоканала, через который осуществлялась транспортировка тяжелых наркотиков - героин из Ближнего востока в Европейские страны через территорию Центральной Азии.

"13 мая 2021 года в процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Ошской области задержана большегрузная автомашина, оборудованная специальными тайниками, в которых обнаружены и изъяты наркотические средства (героин) общим весом более 440 кг. Стоимость изъятого героина на черном рынке составляет более 20 млн. долларов США.

В рамках досудебного производства в порядке ст.98 УПК КР были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР двое граждан КР по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц к указанному наркоканалу.

Необходимо отметить, что за годы независимости Кыргызской Республики впервые в правоприменительной практике удалось перекрыть столь масштабный наркоканал и изъять рекордное количество тяжелых наркотиков - героин.

Справочно: Согласно Всемирному докладу ООН за 2020 год, в мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков 35 миллионов человек. При этом умирает от употребления наркотиков порядка 200 тыс. человек", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/401232
Теги:
ГКНБ, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик
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