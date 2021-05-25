Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.47 - 102.22

В Москве протестируют новый электробус-гармошку

830  1
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве летом 2021 года протестируют электробус-гармошку, об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного Дептранса.

Новинку от завода "КАМАЗ" впервые представили на международном фестивале в Санкт-Петербурге в рамках выставки инновационного транспорта и техники.

Электробус-гармошка имеет на 50 мест больше, чем в обычном автобусе. Кроме того, он полностью экологичный, поскольку работает на электроэнергии.

Ранее в московском метро запустили поезд с работами современных граффити-художников. Он будет курсировать по Замоскворецкой ветке до сентября.

Источник: moslenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401234
Теги:
Москва, автомобили, автобусы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
212
25.05.2021, 14:52

Почему наши не заказывает автобусы этой марки пусть будет не электробусы но качественные.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  