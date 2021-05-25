В Москве протестируют новый электробус-гармошку

Почему наши не заказывает автобусы этой марки пусть будет не электробусы но качественные.
В Москве летом 2021 года протестируют электробус-гармошку, об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного Дептранса.
Новинку от завода "КАМАЗ" впервые представили на международном фестивале в Санкт-Петербурге в рамках выставки инновационного транспорта и техники.
Электробус-гармошка имеет на 50 мест больше, чем в обычном автобусе. Кроме того, он полностью экологичный, поскольку работает на электроэнергии.
Ранее в московском метро запустили поезд с работами современных граффити-художников. Он будет курсировать по Замоскворецкой ветке до сентября.
Источник: moslenta.ru