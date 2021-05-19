Погода
$ 83.76 - 84.10
€ 100.77 - 102.27

Кыргызстанцы приняли участие в создании Ассоциации "Друзья России"

104  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве состоялось учредительное заседание организационного комитета Ассоциации "Друзья России". В нем приняли участие офлайн более 70 и онлайн около 200 делегатов, в том числе от Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

По словам почетного председателя этого Совета Раимкула Аттокурова, мероприятие проводилось Федеральным Народным Советом – Движением Добра, Мечты и Победы (открытая коалиция общественных объединений, движений и сообществ активных граждан) при поддержке и участии Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничества, Российской Академии естественных наук, Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", ряда общественных, международных, государственных и муниципальных структур, ведущих российских вузов, а также большого числа иностранных послов, выпускников данных учебных заведений.

Основная миссия Ассоциации, как заявлено, – участие в выстраивании многовекторных гармоничных международных отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья за счет реализации программ народной, общественной, межмуниципальной дипломатии, культурно-гуманитарного и межконфессионального сотрудничества, дружбы народов, диалога и партнерства цивилизаций, образовательных, консалтинговых и управленческих проектов.

С приветственным словом от лица МИД РФ к участникам заседания обратилась Татьяна Шлычкова - заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека этого ведомства. Она подчеркнула значение все возрастающей роли народной дипломатии, необходимость формирования позитивных человеческих коммуникаций, которые помогают достигать взаимопонимания.

Приветственное письмо участникам также направил Павел Шевцов – заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Председателем оргкомитета утвержден Чрезвычайный и Полномочный Посол Анисет Габриэль Кочофа - доцент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, почетный профессор более семи российских и зарубежных университетов.

На мероприятии был представлен проект Декларации Мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401236
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  