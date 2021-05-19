Кыргызстанцы приняли участие в создании Ассоциации "Друзья России"

В Москве состоялось учредительное заседание организационного комитета Ассоциации "Друзья России". В нем приняли участие офлайн более 70 и онлайн около 200 делегатов, в том числе от Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

По словам почетного председателя этого Совета Раимкула Аттокурова, мероприятие проводилось Федеральным Народным Советом – Движением Добра, Мечты и Победы (открытая коалиция общественных объединений, движений и сообществ активных граждан) при поддержке и участии Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничества, Российской Академии естественных наук, Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", ряда общественных, международных, государственных и муниципальных структур, ведущих российских вузов, а также большого числа иностранных послов, выпускников данных учебных заведений.

Основная миссия Ассоциации, как заявлено, – участие в выстраивании многовекторных гармоничных международных отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья за счет реализации программ народной, общественной, межмуниципальной дипломатии, культурно-гуманитарного и межконфессионального сотрудничества, дружбы народов, диалога и партнерства цивилизаций, образовательных, консалтинговых и управленческих проектов.

С приветственным словом от лица МИД РФ к участникам заседания обратилась Татьяна Шлычкова - заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека этого ведомства. Она подчеркнула значение все возрастающей роли народной дипломатии, необходимость формирования позитивных человеческих коммуникаций, которые помогают достигать взаимопонимания.

Приветственное письмо участникам также направил Павел Шевцов – заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Председателем оргкомитета утвержден Чрезвычайный и Полномочный Посол Анисет Габриэль Кочофа - доцент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, почетный профессор более семи российских и зарубежных университетов.

На мероприятии был представлен проект Декларации Мира.