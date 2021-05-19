21 мая в Канте возможны перебои в подаче природного газа. Причина – ввод в действие новой ГРС "Кант". Об этом сообщает компания "Газпром Кыргызстан".

Как уточняется, в нынешнюю пятницу будут произведены работы по подключению новой ГРС "Кант" к газопроводу-отводу "Бишкек-Кант-Токмок".

- Работы являются плановыми и направлены на дальнейшую реализацию инвестиционной программы газификации

Кыргызской Республики. В связи с чем, 21 мая с 8:30 до 17:00 часов возможны перебои в стабильной подаче природного газа потребителям для всех категорий, расположенных в городе Кант. Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным, комфортным и доступным, - подчеркнули в компании.