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21 мая в Канте возможны перебои в подаче природного газа

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- Виктория Гунгер
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21 мая в Канте возможны перебои в подаче природного газа. Причина – ввод в действие новой ГРС "Кант". Об этом сообщает компания "Газпром Кыргызстан".

Как уточняется, в нынешнюю пятницу будут произведены работы по подключению новой ГРС "Кант" к газопроводу-отводу "Бишкек-Кант-Токмок".

- Работы являются плановыми и направлены на дальнейшую реализацию инвестиционной программы газификации

Кыргызской Республики. В связи с чем, 21 мая с 8:30 до 17:00 часов возможны перебои в стабильной подаче природного газа потребителям для всех категорий, расположенных в городе Кант. Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным, комфортным и доступным, - подчеркнули в компании.


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URL: https://www.vb.kg/401240
Теги:
газ, Кант, отключение газа, Чуйская область, Кыргызстан, Газпром
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