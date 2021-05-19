Мнения жителей Бишкека по ситуации с Кумтором (соцопрос)

Разве в нашей стране нет юристов? Или они все покинули страну? Где наши "доблестные" юридические отделы из Белого и Серого домов, юристы-политологи, юридические конторы, правовые клиники и всякие там выскочки-юристы? Почему мы (налогоплательщики), должны платить посторонним иностранцам миллионы долларов за их услуги? И где гарантия, что они выиграют суды? Тогда нужно вообще упразднить по всей стране отечественные юридические отделы и другие конторы. Юридические ВУЗы тоже закрыть. Кого они там готовят, пустыней и болтологов? Зачем они сидят тогда на шее налогоплательщиков? За что получают зарплату? Для, чего лже-юристы сидят во Власти? Грошь им всем цена! Лезут все во Власть, а мозгов то нет! Страна катится назад по наклонной. Вот вам и кадровая политика. Базаркомы, родственнички, подхалимы и взяточники залезли во Власть, потому и нет никаких сдвигов. С важным видом носят дорогие костюмы и галстуки, а в головах - вакуум. Вещи то ума не прибавляют. Очевидно, что с огромной скоростью Амёбы размножаются и проникают во Власть.