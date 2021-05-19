Мнения жителей Бишкека по ситуации с Кумтором (соцопрос)

Тема Кумтора сегодня одна из самых обсуждаемых в соцсетях и СМИ. Ранее госкомиссия расценила соглашения предыдущих президентов и премьер-министров по Кумтору как предательство по отношению к интересам Кыргызстана. В этой связи наша страна наняла даже юридические компании в США и Канаде, чтобы те защищали наши интересы в международных судах.

Как сами кыргызстанцы относятся к ситуации с Кумтором? Этот вопрос корреспонденты редакции VB.KG задали жителям Бишкека. И вот что услышали: