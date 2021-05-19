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Мнения жителей Бишкека по ситуации с Кумтором (соцопрос)

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- ВБ
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Тема Кумтора сегодня одна из самых обсуждаемых в соцсетях и СМИ. Ранее госкомиссия расценила соглашения предыдущих президентов и премьер-министров по Кумтору как предательство по отношению к интересам Кыргызстана. В этой связи наша страна наняла даже юридические компании в США и Канаде, чтобы те защищали наши интересы в международных судах.

Как сами кыргызстанцы относятся к ситуации с Кумтором? Этот вопрос корреспонденты редакции VB.KG задали жителям Бишкека. И вот что услышали:


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URL: https://www.vb.kg/401245
Теги:
Кумтор, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Офицер
19.05.2021, 10:50

Разве в нашей стране нет юристов? Или они все покинули страну? Где наши "доблестные" юридические отделы из Белого и Серого домов, юристы-политологи, юридические конторы, правовые клиники и всякие там выскочки-юристы? Почему мы (налогоплательщики), должны платить посторонним иностранцам миллионы долларов за их услуги? И где гарантия, что они выиграют суды? Тогда нужно вообще упразднить по всей стране отечественные юридические отделы и другие конторы. Юридические ВУЗы тоже закрыть. Кого они там готовят, пустыней и болтологов? Зачем они сидят тогда на шее налогоплательщиков? За что получают зарплату? Для, чего лже-юристы сидят во Власти? Грошь им всем цена! Лезут все во Власть, а мозгов то нет! Страна катится назад по наклонной. Вот вам и кадровая политика. Базаркомы, родственнички, подхалимы и взяточники залезли во Власть, потому и нет никаких сдвигов. С важным видом носят дорогие костюмы и галстуки, а в головах - вакуум. Вещи то ума не прибавляют. Очевидно, что с огромной скоростью Амёбы размножаются и проникают во Власть.

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