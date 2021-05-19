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Путин приедет в Душанбе в сентябре

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Визит президента России Владимира Путина в Душанбе намечен на вторую декаду сентября. Об этом на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сказал руководитель таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин.

Сироджиддин Мухриддин уточнил, подготовка к визиту уже началась.

"Этому вопросу уделяется особое внимание", - сказал Мухриддин.

О визите Путина в Душанбе ранее говорил премьер-министр республики Кохир Расулзода. Сообщалось, что президент России приедет в Таджикистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который намечен в Душанбе 16-17 сентября.

Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что стороны обсуждали совместную борьбу с коронавирусом. Он сообщил, что на встрече решался вопрос поставки на безвозмездной основе в Таджикистан российской вакцины "Спутник V".

Об этом, по его словам, ранее договорились президенты двух стран.

Говорили стороны и о миграции.

"Мы позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. В апреле этого года состоялись комплексные переговоры по всем аспектам миграционной проблематики. Они, конечно же, помогут завершить как можно скорее совершенствование договорной базы в этой сфере", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что "Душанбе обещал принять дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в РФ необходимость соблюдать российское законодательство в этой сфере".

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/401255
Теги:
Владимир Путин, Таджикистан, Сергей Лавров
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