Нужны ли ограничения на свадьбы, тои и поминки? (соцопрос)

Ранее депутат Улугбек Ормонов вынес на общественное обсуждение законопроект об упорядочении проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших в КР. В случае принятие этого закона, количество гостей и расходы на проведение свадебных, семейных, юбилейных торжеств и поминальных обрядов будут ограничены. При неисполнении - для физических лиц предусмотрен штраф в размере 17,5 тысячи сомов, для юридических лиц - 55 тысяч сомов.

Нужен ли такой закон кыргызстанцам? Этот вопрос корреспондент редакции VB.KG задал некоторым жителям Бишкека.