Погода
$ 83.76 - 84.10
€ 100.77 - 102.27

Нужны ли ограничения на свадьбы, тои и поминки? (соцопрос)

329  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее депутат Улугбек Ормонов вынес на общественное обсуждение законопроект об упорядочении проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших в КР. В случае принятие этого закона, количество гостей и расходы на проведение свадебных, семейных, юбилейных торжеств и поминальных обрядов будут ограничены. При неисполнении - для физических лиц предусмотрен штраф в размере 17,5 тысячи сомов, для юридических лиц - 55 тысяч сомов.

Нужен ли такой закон кыргызстанцам? Этот вопрос корреспондент редакции VB.KG задал некоторым жителям Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401257
Теги:
законопроект, свадьба, похороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  