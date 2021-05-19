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Конгрессмен США заявила о военных преступлениях со стороны Израиля

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Член палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб вступила в спор с президентом страны Джо Байденом о поддержке Израиля во время его визита в Мичиган, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Detroit Free News.

Тлаиб заявила, что США должны предпринять шаги для решения проблемы насилия и нарушений прав человека в отношении палестинцев со стороны израильтян.

"Права человека палестинцев не являются предметом торга, и их следует защищать, а не обсуждать. Белый дом должен сделать гораздо больше для защиты жизни, достоинства и прав палестинцев", - заявила она.

Конгрессмен считает, что Израиль совершает преступления против палестинцев. Отметим, Тлаиб - первая палестинка по происхождению и одна из двух первых мусульманок в Конгрессе США. Ее бабушка живет на Западном берегу, который контролируется Израилем.

"Зверства, такие как бомбардировки школ и больниц, недопустимы, не говоря уже о том, что они совершаются с использованием оружия, поставляемого США", - добавила она.

Во время своего выступления на заводе Ford Байден выделил Рашиду Тлаиб и сказал, что восхищается ее интеллектом и состраданием. Он сказал, что надеется, что ее семья на Западном берегу в безопасности.

"Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться в этом", - ответил Байден.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что большая часть дискуссий о прекращении насилия происходит и будет продолжаться вне поля зрения общественности.

"Иногда дипломатия должна происходить за кулисами", - заявила Псаки.

Критики израильского правительства утверждают, что палестинцев изгоняют из их домов и лишают основных прав. ХАМАС, контролирующий сектор Газа, территорию, заблокированную Израилем, запускает ракеты по израильским целям. Однако палестинские территории выносят основную тяжесть насилия и смертей в результате израильских нападений.

Напомним, вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС разгорелся 10 мая, после решения израильских властей выселить несколько арабских семей из их домов в Иерусалиме и последовавших за этим протестами. В тот же день группировка нанесла серию ракетных ударов по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал обстрелы сектора Газа.

В результате почти непрерывных ракетных обстрелов с обеих сторон конфликта погибло множество людей, в том числе мирные жители.


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URL: https://www.vb.kg/401261
Теги:
Израиль, парламент, США
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