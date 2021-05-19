Супруга Акылбека Жапарова ответила на обвинения сына Атамбаева в адрес мужа

Супруга депутата ЖК Акылбека Жапарова Анара Жапарова ответила на высказывания сына Алмазбека Атамбаева Сеида в адрес ее мужа. В ее посте, опубликованном в Instagram говорится:

"Да, Акылбек Усенбекович в политике давно, имеет свое место, слово, вес. Еще в 2005 году перешел в оппозицию против Аскара Акаева. Да, работал в команде Бакиева, как и ваш отец.

Когда ваш отец продавал объекты фабрики, у меня был бизнес. Это были долгие 2000-ные. Вы пишете, что, может быть, это небольшой товарооборот для сына президента, но я заплатила около 1,5 миллиарда сомов налогов с этого малого бизнеса без всяких схем! При этом вашему отцу мы ничего не должны! Мы купили склад за большие деньги, продавая собственность внутри фабрики. Ну и что?! В 2017 году против Акылбека Усенбековича было возбуждено уголовное дело. Повесили на него 200 миллионов сомов, которых он даже в глаза не видел?! Мы знаем только силу "черного" пиара. Если на то пошло, то только 2,6 % акций этого АО мы имеем. А все остальные деньги еще Максим Бакиев, Ширшов потратили в 2009 году.

По "Кумтору": доказательства были даны в акте Счетной палаты, написанного, кстати, еще во времена вашего отца..."

Напомним, сын бывшего президента КР Сеит Атамбаева на своей странице в соцсетях написал оскорбительный пост в отношении депутата ЖК и члена Госкомиссии по "Кумтору" Акылбека Жапарова.

"Этот человек прикрепил к "Кумтору" моего отца, бывшего президента Алмазбека Атамбаева, о котором распространил необоснованную информацию! Акылбек Жапаров пришел к отцу на работу серой мышкой, а затем стал работать с Курманбеком Бакиевым", - написал он.