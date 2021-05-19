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В Москве произошла драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана

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- Бакыт Басарбек
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Драка произошла между посетителям кафе на юго-западе Москвы, в результате чего шесть человек госпитализированы и девять доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о конфликте на проспекте Вернадского, дом 39, поступила в полицию накануне вечером. "Прибывшими на место сотрудниками полиции у кафе по указанному адресу были обнаружены и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждения шесть человек. Также для дальнейшего разбирательства в ОМВД были доставлены девять граждан", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что среди задержанных два человека привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), семь человек - за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). "Полиция по данному факту проводит проверку", - добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт между гражданами перерос в драку, в ней принимали участием 15 человек - граждане Киргизии и Таджикистана. Предварительно, конфликт разгорелся из-за личной неприязни и носит бытовой характер.


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URL: https://www.vb.kg/401269
Теги:
Россия, Таджикистан, Москва, Кыргызстан, массовая драка
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