В Военно–Антоновке школу так долго строили, что деньги кончились

В Военно–Антоновке Сокулукского района на протяжении восьми лет не могут достроить здание школы. И это рядом со столицей!

Сельчане жалуются, что дети вынуждены посещать переполненную школу на другом конце села. Военноантоновцы попросили депутатов Жогорку Кенеша разобраться с долгостроем.

Как сообщается на сайте Жогорку Кенеша, изначально сметная стоимость школы, рассчитанной на 700 ученических мест, составляла 174 миллиона 400 тысяч сомов. Но за минувшие годы стоимость строительства перевалила за 200 миллионов сомов. И даже этих средств недостаточно для ввода школы в эксплуатацию. По словам подрядчиков, требуется еще около 7 миллионов сомов для закупки школьной мебели и инвентаря.

Члены Комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству осмотрели строящееся здание и решили создать рабочую группу по изучению всех обстоятельств затянувшейся стройки. У проверяющих есть вопросы к Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно–коммунального хозяйства и к выбранной им подрядной организации.

Между тем столичная мэрия собралась во время летних каникул провести ремонт в школах и детских садах согласно титульному списку на 2021 год. Объявлено несколько тендеров.

В управлении капитального строительства определили наиболее проблемные объекты, которые будут ремонтироваться за счет городской казны. В школах № 51 и № 53 будет проведен ремонт системы отопления и санузлов, в гимназии № 38 будут отремонтированы санузлы и заменены инженерные сети. В школах № 47 и № 57 предусмотрен ремонт пищеблоков, в школе № 17 - реконструкция кровли, в школе № 93 - ремонт санузлов и электромонтажные работы, в школе № 73 - ремонт теплотрассы и санузлов. В школе № 26 будут отремонтирована канализация и кровля.

В детском саду № 15 приведут в порядок теплотрассу и систему горячего водоснабжения, в детсаду № 126 будут заменены окна, в детсаду № 181 должны отремонтировать внутреннюю систему отопления.