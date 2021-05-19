104 привитых казахстанца заразились коронавирусом

В Казахстане зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусом среди привитых вторыми компонентами вакцин от коронавируса. При этом в ведомстве отмечают, что все пациенты были заражены во время вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Действительно, мы в обязательном порядке проводим мониторинг заболеваемости после вакцинации: как после первого компонента, так и после второго. В целом по стране зарегистрирован 541 случай заболевания после первого компонента. После второго компонента - 104 случая", - сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Она подчеркнула, что эту информацию "необходимо правильно интерпретировать". Как правило, все эти люди заболевали в инкубационный период - в течение 14 дней.

"То есть они вакцинировались тогда, когда уже были заражены", - добавила Есмагамбетова.

"Мы знаем, что эффективность "Спутника V" - 92 процента. В восьми процентах (случаев. - Прим.) допускается, что не будет иммунного ответа. Человек может заболеть коронавирусной инфекцией. А если посчитать то количество прививок, которые получили наши граждане первым компонентом и вторым, то этот удельный вес после первого компонента составляет 0,02 процента, а после второго компонента - 0,03 процента.

Эти цифры доказывают, что прививка эффективна, но никто не говорил и никогда не скажет, что прививка на 100 процентов защищает от заболевания", - сказала представитель Минздрава.