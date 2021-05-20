РФ рассчитывает, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу США

Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут на размещение у себя войск, выводимых США из Афганистана. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщают российские СМИ.

Напомним, что 10 мая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что руководство США задумалось разместить в других странах войска, которые выводятся из Афганистана. В том числе рассматривается вариант переброски ресурсов в граничащие с ним Узбекистан и Таджикистан.

Собеседники газеты отмечали, что переброску в страны Центральной Азии осложняет большое военное присутствие России в регионе и растущее влияние Китая. И также проинфомировали, что США пока не обращались с официальными запросами о создании военных баз на территории перечисленных государств.

"Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах", - отметил Нарышкин Сергей журналистам.

"Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности на такое не пойдут", - сказал директор СВР РФ.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. При этом, как сообщалось ранее, европейские союзники попросили США отсрочить процесс, чтобы у них появилось время выйти из страны.