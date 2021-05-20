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В Канте вор-"гастролер" взломал авто и похитил деньги

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- Виктория Гунгер
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В Чуйской области задержан вор-барсеточник, сообщает ГУВД Чуйской области.

По их данным, в милицию Ысык-Атинского района обратился житель Бишкека, 34-летний Ю.А.

- Он сообщил, что 7 мая 2021 года примерно в 11:20 часов в центре Канта неизвестные взломали двери его автомашины "Мерседес спринтер" похитили денежные средства. Сумма причинённого ущерба устанавливается. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района по ст. 200 (кража) УК КР, - говорится в информации ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 49-летний К.У., житель Бишкека.

- Задержанный состоит на оперативном учете в МВД, как член организованной преступной группировки. В отношении его на территории Джалал-Абадской области, есть дело по ст. 200(кража) УК КР. Там он аналогичным способом похитил из автомашины более 390 тысячи сомов. За это он был объявлен в розыск. Сотрудники Чуйской милиции проверяют причастность вышеуказанного лица к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории Чуйской области. Его доставили в ОВД района, расследование продолжается, - пояснили в ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/401284
Теги:
Кант, кража, Чуйская область, Кыргызстан
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