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В Кыргызстане назначена дата выборов мэров 13 городов

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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана назначила выборы мэра в 13-и городах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, выборы градоначальников пройдет в городах Баткен, Джалал-Абад, Сулюкта, Балыкчи, Кызыл-Кия, Исфана, Айдаркен, Кадамжай, Кербен, Шопоков, Кайынды, Кемин, Орловка.

Мэров указанных городов депутаты местных кенешей изберут 7 июня 2021 года. Территориальным избирательным комиссиям поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.


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URL: https://www.vb.kg/401286
Теги:
выборы, Кыргызстан, мэр, ЦИК
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