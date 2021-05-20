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У выпускников детдомов в Новопокровке угнали авто, необходимое для работы

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- Оксана Гут
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У выпускников детских домов сегодня ночью в Новопокровке угнали автомашину для работы. Соцсети просят помочь в поисках.

"У ребят, выпускников детских домов, воспитанников социального дома от Общественного фонда "Наш голос" сегодня ночью угнали машину, на которой они зарабатывали деньги на еду, проживание и строительство своего будущего дома. Помните их проект - на Новый год мы все покупали их ёлочки и подсвечники?" - написала в Facebook Зульфира Хайбуллина.

Отметим, на этой машине ребята в рамках социального проекта - магазин органической продукции "Наша грудка" - доставляли продукты.

Машина "Дэу Дамас" 2000 г. госномер О9647АХ

Если, кто-то что-либо узнает, просим связаться по тел. 0771 221 771


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URL: https://www.vb.kg/401288
Теги:
розыск, угон, Чуйская область, сироты, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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